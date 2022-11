Lapid criticó a Netanyahu y dijo que espera que la nueva coalición “no incendie Jerusalem”

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro saliente de Israel, Yair Lapid, criticó hoy al gobierno emergente liderado por el primer ministro designado, Benjamín Netanyahu, y dijo que espera que la nueva coalición “no incendie Jerusalem”.

Hablando en un acto en memoria del ex primer ministro de Israel David Ben Gurion, Lapid advirtió que el nuevo gobierno pondría en peligro la democracia israelí.

“El nuevo gobierno quiere destruir nuestra democracia, pero no nos daremos por vencidos con Israel”, dijo.

“No vine a elogiar a Ben Gurion hoy, vine a disculparme con él”, destacó Lapid. “Lo que está pasando hoy en Israel contradice todo en lo que él creía y el legado que nos dejó. El gobierno entrante que se está formando no comparte las creencias del primer primer ministro. No creen en la igualdad para las mujeres y el colectivo LGBTQ. No creen en la igualdad política y social, y en la igualdad para los israelíes que no son de fe judía”, dijo.

“Este es un gobierno elegido democráticamente pero busca destruir la democracia. La democracia no es solo el gobierno de la mayoría. Es también la protección de las minorías frente a la mayoría, la separación de poderes, la autonomía de los tribunales, la libertad de expresión y de decir la verdad”, agregó.

“El nuevo gobierno no cree en eso, pero quiero decir aquí en la tumba de Ben Gurion, que incluso si ellos no creen, nosotros sí. Somos sionistas y creemos en las palabras de nuestra Declaración de Independencia. Creemos en un Estado judío y democrático y en el Estado de derecho”, enfatizó.

“Cuando se firmó la declaración, nuestro primer primer ministro llamó a los residentes árabes a mantener la paz y participar en la construcción de una nueva nación, sobre la base de una ciudadanía plena e igualitaria. Pero la coalición entrante marcha hacia una tonada diferente e incitante”, advirtió.