Israel. Un ciudadano estadounidense-israelí de 25 años fue asesinado en un ataque terrorista en el valle del Jordán

Itongadol.- Un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense-israelí de 25 años fue asesinado en un ataque terrorista a tiros cerca del cruce de Beit HaArava, en la autopista 90 del valle del Jordán, ubicada a 40 kilómetros de la capital, el lunes por la tarde.

Un video del lugar de los hechos mostraba al terrorista llegando al cruce y disparando a los autos que pasaban -uno de los coches resultó dañado, aunque no hubo heridos-.

A continuación, el terrorista se dirigió a la zona de Mul Nevo, donde disparó contra un israelí, hiriéndolo de gravedad.

La víctima fue trasladada al Centro Médico Hadassah de Har Zofim en estado crítico mientras los paramédicos realizaban labores de reanimación. Fue declarado muerto en el hospital.

Tras enterarse de la noticia, el lunes por la noche, el embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, confirmó que «lamentablemente, un ciudadano estadounidense murió en uno de los atentados terroristas perpetrados esta noche en Cisjordania».

Luego de los ataques los terroristas procedieron a conducir a la zona del Monasterio de San Jorge en Wadi Qelt, quemaron su vehículo y se subieron a un auto diferente antes de alejarse de la zona.

Sadly, I can confirm that a U.S. citizen was killed in one of the terror attacks in the West Bank tonight. I pray for his family.

— Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) February 27, 2023