Israel ratifica que el coronavirus es «una epidemia internacional» e insiste con «una lucha global»

Iton Gadol/AJN.- El gobierno israelí ratificó hoy que la crisis generada por el coronavirus es «una epidemia internacional» e insistió en la necesidad de «luchar contra ese virus en forma global y no sólo cada país en su territorio».

En una entrevista exclusiva con la Agencia de Noticia AJN, el vocero de la Cancillería israelí, Lior Haiat, defendió las drásticas medidas dispuestas por el primer ministro Benjamin Netanyahu de declarar en cuarentena a todo ciudadano que regrese del exterior y rechazar el ingreso de cualquier visitante que no tenga lugar para permanecer dos semanas en aislamiento como establece el protocolo dispuesto para esta enfermedad.

«Recién pasamos el número 50 de los israelíes infectados con el coronavirus, todos menos uno sabemos de dónde vinieron y dónde se infectaron. Tomamos medidas muy serias para evitar una situación muy grave y entre esas medidas todos los que vuelven del exterior tienen que estar en cuarentena de 14 días y los turistas que no tienen un lugar donde estar esos catorce días deben regresar al país de origen», declaró el portavoz.

Haiat indicó que esta medida se mantendrá por lo menos durante las próximas dos semanas mientras se mantiene la mirada puesta en el progreso de las cifras que la epidemia genera en el resto del mundo.

«Es una epidemia internacional y tenemos que luchar contra ese virus en forma global, no solo cada país en su territorio. Ayer hubo una conferencia de Netanyahu con siete líderes europeos para ver cómo podemos cooperar de buscar un remedio y mantener las lineas abiertas para salvar las economías» aseveró.

En este contexto, Haiat alertó sobre «el efecto es internacional» que ha provocado el coronavirus con «menos personas que van al exterior por los diferentes países que se infectan por el nuevo virus». «En el Oriente Lejano hay menos aviones, menos turistas, todo eso afecta a la economía. Hay personas del aérea de turismo con peligro de perder su empleo. Tenemos que defendernos del coronavirus pero mantener las medidas necesarias para mantener los empleos», indicó el funcionario.

Siempre en diálogo con esta agencia, el vocero de la Cancillería israelí respondió a quienes cuestionaron el plan de prevención del gobierno. «Hay mucha gente que ha criticado al gobierno por las medidas, pero entienden que son necesarias. Israel es una isla económica y política en la región y es un país pequeño con mucha población y la única manera de evitar los números de infectados que vemos en Europa es guardando las frontera de Israel para evitar traer el virus a Israel. Se trata de salvar a la población», remarcó.

«Muchos de los países entienden las medidas que estamos tomando. Otros países ya están tomando medidas similares. Todos estamos del mismo lado y se trata de evitar que la epidemia afecte al mundo. Cada país tiene que defender a su población», sostuvo el vocero.

Consultado sobre las próximas acciones que Israel aplicará a frente a la crisis, Haiat explicó que el gobierno «está tomando medidas y recalculando todos los días la situación». «Tomamos medidas muy serias para frenar el crecimiento del número de infectados. Esta es una política necesaria», resaltó.

Sobre cómo afectó el coronavirus al cuerpo diplomático, Haiat indicó que un empleado de la embajada de Israel en Grecia es el único caso diagnosticado de coronavirus. «También a su esposa y su hija se le detectó el virus», añadió.

Al respecto, el vocero explicó que se tomaron «las medidas necesarias para evitar que los diplomáticos también sean afectados por la enfermedad y en las próximas dos semanas la embajada estará cerrada y los demás empleados trabajaran desde su casa».

En cuanto al panorama que se vive en Israel, el portavoz relativizó el efecto del coronavirus. «No hay mucho cambio no se siente el pánico, es un tema que está en las noticias todo el día, pero no siento un gran cambio, más allá de que se cancelaron eventos públicos como las festividades de Purim para no traer mucha gente en el mismo lugar. Son medidas para que la gente entienda», dijo Haiat.

Por último, Haiat aseguró que los servicios de emergencia de Israel están en condiciones de atender los efectos de la epidemia. «Está todo en orden, el Ministerio de Salud y la Magen David Adom, que es la cruz roja de Israel están bien preparados y somos unos de los primeros países en materia de emergencia», destacó.