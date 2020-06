Israel espera la llegada de 90.000 inmigrantes  en los próximos 18 meses

Itongadol.-La ministra de Aliá e Integración del gobierno israelí, Pnina Tamano-Shata, confirmó hoy que las últimas previsiones estiman que 90.000 nuevos inmigrantes llegarán a Israel de todo el mundo en los próximos 18 meses.

La Agencia Judía, Nefesh B’Nefesh , Qalita y otras organizaciones dedicadas a los programas de aliá informaron recientemente que la pandemia de COVID-19 provocó un gran aumento en el número de judíos en todo el mundo que han expresado un gran interés en emigrar a Israel.

A principios de este mes, la Agencia Judía anunció que esperaba el arribo de 50.000 inmigrantes solo en 2021, aunque también señaló que hubo una disminución en el número de inmigrantes en 2020 con respecto a las cifras de 2019 debido a restricciones de viajes aéreos y otras complicaciones debido a la crisis de salud global, según informó el diario The Jerusalem Post.

Ante el Comité de Inmigración, Absorción y Diáspora de la Knesset, Tamano-Shata también dijo que había dado instrucciones al ministerio para elaborar un plan de cinco años para la inmigración y la absorción y señaló que para su gestión el objetivo principal es alentar la aliá de todo el mundo.

Durante la audiencia, la ministra dijo que también tiene la intención de traer a Israel a todos los miembros restantes de la comunidad Falash Mura en Etiopía, y expresó que fue una «injusticia que grita al cielo». Vale recordar que Tamano-Shata es de ascendencia etíope.

En su presentación ante el parlamento, la nueva ministra dio una visión general de los objetivos y proyectos en los que el ministerio está trabajando actualmente.

Al abordar la demora en curso para trasladar a Israel a los aproximadamente 7.500 miembros de la comunidad Falash Mura que aún esperan en Etiopía, Shata dijo que la saga necesitaba ser clausurada. «Terminaremos los campamentos en Etiopía, traeremos a los que esperan en Etiopía [a Israel]», dijo durante la audiencia del comité.

«Esto debe ser una prioridad nacional de primer nivel», sostuvo. «Esta es una injusticia que grita a los cielos. Recibo cartas todos los días sobre esto. No es judío separar a los padres de los hijos. No se trata solo de quién es judío y quién no lo es”. advirtió, por último, la funcionaria.

La comunidad Falash Mura, descendientes de judíos que se convirtieron bajo coacción del judaísmo al cristianismo a fines del siglo XIX, se les permitió ingresar a Israel desde 1993 a través de la Ley de Entrada, ya que la Ley del Retorno excluye a aquellos que se convirtieron del judaísmo de la inmigración automática.

Si bien muchos de los primeros inmigrantes de la comunidad eran de ascendencia judía materna, casi todos los restantes son de ascendencia judía paterna.

Durante el curso de la inmigración, muchas familias se separaron, y muchas de las que aún esperan en Etiopía tienen padres, hijos y hermanos en Israel.

En 2015, se aprobó una resolución del gobierno para traer a todos los miembros restantes de la comunidad a Israel para 2020, que suman entre 9.000 y 10.000, pero solo se han traído unos 2.200 desde entonces.

Los retrasos se han atribuido formalmente a problemas presupuestarios y burocráticos, pero existe una oposición significativa a la inmigración de aquellos que permanecen de la línea dura de la comunidad religiosa sionista, así como de elementos dentro de la comunidad Beta Israel de judíos etíopes que emigraron a Israel en los años ochenta y principios de los noventa.