Israel celebrará el próximo martes su Día de la Independencia

Itongadol.- Desde la tarde del próximo martes (25 de abril) hasta la tarde del miércoles 26 Israel celebrará su 75º aniversario. Setenta y cinco años no es poco para un país minúsculo creado por un puñado de personas en una tierra estéril y desértica.

Inmediatamente después de que termine Yom Hazikaron (Día de los Caídos), comienza Yom Haatzmaut (Día de la Independencia). Tiene lugar en la fecha del calendario hebreo en que Israel declaró su independencia, el 5 de Iyar.

Relación entre Yom Haatzmaut y Yom Hazikaron.

Normalmente, en otros países, el Día de la Recordación de los soldados caídos y el Día de la Independencia se celebran en dos días distintos del año. Entonces, ¿por qué en Israel el Día de la Independencia comienza en el momento en que termina el Día de los Caídos?

«El Estado de Israel no podría celebrar su existencia si no fuera por aquellos que dieron su vida por él. No podríamos celebrar uno de esos días sin el otro. Honramos su memoria y todo por lo que lucharon, para que hoy podamos celebrar nuestra independencia», aseguran las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

¿Cómo se celebra Yom Haatzmaut en Israel?

El «cambio» oficial de Yom Hazikaron a Yom Haatzmaut tiene lugar unos minutos después de la puesta del sol en la ceremonia militar del Monte Herzl. La bandera israelí se iza desde media asta hasta lo más alto del mástil, y los soldados que representan al Ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas desfilan con sus banderas.

A continuación tiene lugar la ceremonia de encendido de antorchas (hadlakat masuot), en la que se encienden 12 antorchas que simbolizan las 12 Tribus de Israel por parte de personas que realizaron contribuciones destacadas a la sociedad. La ceremonia también incluye música, bailes, desfiles y fuegos artificiales.

Además del milagro de la creación de Israel, su productividad continuada; su ascenso hasta convertirse en una potencia mundial reconocida, dadas las probabilidades que se oponían al Estado judío en casi todo momento y a lo largo de los años, también se queda a las puertas de ser un milagro. La independencia nacional judía nunca debe darse por sentada.

¿Qué es la independencia?

Independencia, en inglés, o atzmaut, en hebreo, son conceptos gigantescos.

La noción de independencia nacional se remonta a la Ilustración, durante los siglos XVII y XVIII. Comenzó como una filosofía que proponía que todas las personas debían ser libres, es decir, no estar controladas por nadie ni depender de nadie.

En los siglos XVIII y XIX, esa filosofía desembocó en el movimiento de emancipación, que defendía que las personas debían tener derechos y libertades.

La Revolución Francesa y la Revolución Americana fueron los mayores ejemplos de este movimiento. Fue el movimiento que abrazó la idea de que las personas tenían derechos fundamentales.

El sueño del Estado judío

De este movimiento surgieron los nacionalismos de los siglos XIX y XX. El más importante de esos nacionalismos fue el nacionalismo judío, el sionismo, el deseo de crear un Estado independiente autogobernado por judíos.

El sueño de crear un Estado y la capacidad de no depender de nadie ni de ningún poder para garantizar la protección y el futuro de ese Estado tomó forma y se hizo realidad.

La palabra hebrea para independencia, como en el Día de la Independencia de Israel, es atzmaut, como en Yom Ha’atzmaut.

Sin embargo, hay otra palabra que puede haber sido más adecuada para transmitir la noción de independencia – kommemiyut – que se traduce mejor como independencia y soberanía.

Kommemiyut se deriva del término que significa un acto de establecer, construir algo de sustancia. Y aunque eso podría ser muy apropiado para el Día de la Independencia de Israel, no suena igual. «Yom Kommemiyut» simplemente no resuena con la misma poesía que Yom Ha’atzmaut, y el hebreo es un idioma hermoso y poético.

Curiosamente, el término ei talut es una traducción exacta de «independencia». Traducido directamente, significa «no dependiente». Una vez más, este término no es en absoluto la opción adecuada y, desde luego, no transmite las imágenes apropiadas de la gloriosa creación de Israel.

El hebreo es una lengua profunda y hermosa, y no sólo porque la Biblia esté escrita en hebreo. Por supuesto, fue elegido para ser el idioma del Estado judío porque romantiza el pasado y une el presente y el futuro en la tierra bíblica.

Una de las razones que explican la belleza del hebreo es su sistema de raíces, que proporciona una base que permite construir sobre la lengua.

Por ejemplo, «atzmaut» significa mucho más que independencia. Etzem, el fundamento de atzmaut, significa «poder». También significa enorme, vigor, fuerza, potencia. También significa la esencia de algo. Y también significa hueso.

Atzmo, palabra emparentada de la misma raíz, significa irónicamente «solo» o «por uno mismo».

El logro más importante de estos 75 años no es que Israel, a través de las energías creativas del Estado judío, haya impactado y contribuido al mundo mucho más allá de su tamaño y edad. El logro más importante del sionismo es que Israel y el pueblo judío son ahora autosuficientes.

Sí, es importante tender puentes con otros, forjar relaciones y firmar acuerdos y tratados; estas asociaciones se basan en el beneficio mutuo. Pero incluso sin ellas, Israel se mantiene fuerte e Israel se mantiene firme.

Israel puede protegerse y protege a todos los judíos del mundo. El sueño del nacionalismo judío cumple 75 años.