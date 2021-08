Gantz afirma que Israel está listo para atacar a Irán

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, afirmó hoy que el país está preparado para atacar directamente a Irán, en medio de las crecientes tensiones en la región, a medida que la República Islámica aumenta sus capacidades nucleares y mientras el intransigente Ebrahim Raisi asume la presidencia.

Cuando se le preguntó en una entrevista con el sitio de noticias Ynet si Israel estaba listo para atacar a Irán si fuera necesario, Gantz respondió simplemente: “Sí”.

Aún así, agregó, Israel se centró en un esfuerzo por movilizar a la comunidad internacional para controlar a Teherán, «porque no podemos etiquetar a Irán como un problema únicamente israelí y absolver al resto del mundo de este problema».

“El mundo necesita lidiar con Irán, la región necesita lidiar con Irán e Israel también debe hacer su parte en esta situación”, declaró.

Cuando se le preguntó si se refería a que el mundo también se está involucrando en acciones militares contra Irán, el ministro de Defensa respondió afirmativamente.

Gantz y el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, nombraron el miércoles a los comandantes iraníes que, según dijeron, estaban detrás del mortal ataque con aviones no tripulados de la semana pasada contra un petrolero frente a las costas de Omán.

«Amir Ali Hajizadeh, comandante de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), está detrás de docenas de ataques terroristas en la región, que emplean vehículos aéreos no tripulados y misiles», dijo Gantz a los representantes de países en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante una sesión informativa en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalem. «Por primera vez, también expondré al hombre que es directamente responsable del lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados suicidas: su nombre es Saeed Ara Jani y es el jefe del comando de vehículos aéreos no tripulados del IRGC».

Israel está tratando de convocar al Consejo de Seguridad de la ONU por el mortal ataque con aviones no tripulados al petrolero Mercer Street, del que Israel y la comunidad internacional culpan a Irán. El ataque mató a un británico y un rumano.

Israel cree que el barco fue atacado debido a que lo operaba una empresa propiedad de un israelí. Irán ha negado su participación en el ataque.

El martes, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, envió una carta al Consejo de Seguridad exigiendo que aborde con urgencia los incidentes en el mar y condene a Irán por el ataque con aviones no tripulados.