El turismo en Israel aumenta, pero advierten que los altos precios podrían disuadir a las visitas de volver al país

Itongadol/Agencia AJN.- En un cambio notable desde la pandemia, el turismo en Israel comenzó a recuperarse y los expertos de la industria creen que el próximo año, 2024, tiene el potencial de ser un récord para el área. Sin embargo, a muchos expertos les preocupa que los altos precios generales y la falta de una estrategia a largo plazo puedan relegar a Israel a un viaje único para la mayoría de los turistas.

“Todos somos conscientes de que los costos han aumentado, pero, en mi opinión, parece casi obsceno que no haya supervisión de estos precios”, dijo Mark Feldman, director de Diesenhaus Group, a The Media Line.

Feldman describió algunos incidentes desagradables que sus propios clientes habían experimentado, incluidos los taxistas que cobraban tres veces el precio normal o afirmaban que sus medidores estaban rotos; un hotel que ofrece una habitación diminuta que cobra 375 dólares por noche; otro hotel que cobra más de 700 por noche por una habitación estándar debido a su buena ubicación; y un restaurante de hummus que cobra 300 dólares por una comida básica para cuatro que normalmente cuesta una fracción de ese precio.

“La gente está pagando estos precios escandalosos. No va a detener el turismo, pero lo que hará es detener el turismo repetido. Se convertirá en una oportunidad única en la vida”.

Feldman llamó a esto una “visión miope” e instó a los funcionarios del gobierno a abordar el aumento de precios, hacer cumplir los taxímetros, establecer un plan a largo plazo para alentar a los visitantes a que regresen y trabajar “para brindarles a los turistas una experiencia positiva”.

“Los altos precios van a tener un efecto dominó en el futuro. Nuestro concepto de tener un turismo sostenible es hacer que regresen”, destacó.

Los viajes a Israel son entre un 25% y un 30% más caros que en 2018, dijo a The Media Line Uri Steinberg, ex comisionado de turismo para América del Norte.

“Los turistas están aguantando y pagando lo que tienen que pagar, aunque los precios han aumentado dramáticamente”, afirmó. “Tal como parece en este momento, 2024 va a romper todos los récords”.

Emily Boyd, asesora de viajes de Eagles’ Wings Travel en los Estados Unidos, le dijo a The Media Line que si bien en el pasado muchos turistas que no podían pagar fácilmente un viaje así podrían haber optado por no ir, ahora, desde la pandemia, se acercan a un viaje como una oportunidad única en la vida y simplemente hacen que suceda, a pesar de los precios más altos.

“La nueva normalidad, posterior al COVID, no es solo el precio [más alto], sino la gente dispuesta a pagarlo”, dijo. “Los que no pueden, simplemente esperarán hasta que puedan pagarlo. La gente está recuperando los últimos años, y debido a eso, la gente está dispuesta a ir y también está dispuesta a pagar”, agregó.