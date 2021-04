El coronavirus podría provocar accidentes cerebrovasculares, según un estudio médico

ItonGadol.- Los pacientes con coronavirus tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular en comparación con aquellos de edad similar que no han contraído la enfermedad, según encontró un importante estudio internacional.

En muchos casos, los pacientes no presentaban síntomas típicos de COVID-19 y no se sabía que tuvieran ningún factor de riesgo preexistente.

Los hallazgos basados ​​en la investigación en 132 centros de 36 países se publicaron en la revista médica Stroke, con la contribución de 89 autores de todo el mundo, incluidos el Líbano e Irán.

Los investigadores consideraron datos de pacientes que fueron identificados como portadores del virus después de ser hospitalizados como consecuencia de un accidente cerebrovascular u otro evento cerebral grave.

Setenta y un centros médicos en 17 países tenían al menos un paciente cuya situación clínica cumplía con los criterios del estudio, que encuestó a 432 sujetos.

«Sorprendentemente, muchos pacientes que identificamos con corona y accidente cerebrovascular no presentaban los síntomas clínicos típicos del coronavirus», dijo el profesor Ronen Leker de la Universidad Hebrea, que participó en el estudio. “Un 40% de ellos no tenía fiebre, dificultad para respirar, dolor abdominal, diarrea, etc. Pero como todos los pacientes que ingresaron en el hospital fueron examinados, pudimos identificarlos como portadores del virus ”.

Los datos también mostraron que los pacientes con coronavirus menores de 55 años tenían más probabilidades de sufrir accidentes cerebrovasculares relacionados con la oclusión de grandes vasos, que tiende a conducir a peores resultados, en lugar de la oclusión de vasos pequeños, mientras que lo contrario es cierto en la población no afectada por la corona.

Leker dijo que los hallazgos mostraron que los accidentes cerebrovasculares probablemente fueron causados ​​o influenciados por el virus.

“Muchos pacientes, especialmente los más jóvenes, no presentaban ningún factor de riesgo tradicional de accidente cerebrovascular, como presión arterial alta, colesterol alto, diabetes, problemas cardíacos, etc.”, dijo. «Básicamente, las personas menores de 55 años no tenían otros factores de riesgo además de COVID».

Leker dijo que hay muchas conexiones posibles entre el virus y los eventos cerebrales.

“El cerebro es uno de los órganos a los que se dirige el coronavirus, así como a los vasos sanguíneos del cerebro”, dijo. “Creemos que la enfermedad podría provocar una trombosis local. Además, COVID afecta el corazón, puede causar un ritmo cardíaco irregular, lo que puede coagular el órgano, migrar al cerebro y producir un derrame cerebral «.

Dijo que estos fenómenos y los hallazgos del estudio no tienen nada que ver con las vacunas contra el coronavirus.

«En todo caso, la vacuna puede reducir los riesgos, y este estudio se realizó mucho antes de que la vacuna estuviera disponible», enfatizó Leker.

Si bien el estudio mostró que los accidentes cerebrovasculares representan una posible complicación de COVID, dijo que la ocurrencia es rara.

Leker expresó su esperanza de que una mayor investigación arroje más luz sobre la conexión entre el coronavirus y los accidentes cerebrovasculares, lo que garantizaría un mejor tratamiento.