Netflix lanza una nueva serie israelí «Hit and Run», protagonizada por Lior Raz de «Fauda»

ItonGadol.- Netflix lanza el tráiler de «Hit and Run», una nueva serie de la estrella israelí de «Fauda», Lior Raz, y su cocreador y coguionista Avi Issacharoff, quien también es analista de la agencia The Times of Israel.

El programa, que Netflix describe como “sobre un hombre que busca respuestas después de que un sicario mató a su esposa”, se encuentra actualmente en desarrollo y se estrenará este verano.

En Hit and Run interpreta a un ex agente encubierto felizmente casado que se siente destrozado por el dolor cuando su esposa es asesinada en un atropello y fuga en Tel Aviv. Busca a los asesinos de su esposa en Nueva York con la ayuda de una ex novia (Sanaa Lathan) y descubre que su esposa le había estado ocultando secretos inquietantes.

Estos secretos están más que insinuados en el tráiler, ya que se la ve brevemente cubierta de manchas de sangre mientras se viste apresuradamente en un dormitorio. Raz dice que es posible que el golpe no haya sido por ella, sino por su trabajo, diciendo: «Alguien viene tras mi familia». La gente en Nueva York se muestra escéptica cuando se entera de que «un idiota de Israel» está buscando a sus asesinos, pero Raz, en voz en off, dice algo que ya sabíamos, apenas unos segundos después del tráiler: «Se metieron con el hombre equivocado.»

La serie también está protagonizada por Moran Rosenblatt e Igal Naor, quienes también han aparecido en Fauda, ​​así como Kaelen Ohm (Condor) como la esposa de Raz. Fue creado, escrito y producido por Raz y Avi Issacharoff, quienes hicieron Fauda, ​​junto con Dawn Prestwich y Nicole Yorkin, quienes produjeron The Killing y también sirven como showrunners.

La producción de la serie se detuvo debido a la pandemia de 2020, pero pudo reanudarse este año.