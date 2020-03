Coronavirus. Israel establece un cierre parcial e instruye a los ciudadanos a permanecer en sus casas

Iton Gadol.- Con la cifra de casos ascendiendo a 324, el Ministerio de Salud ha dado instrucciones a los israelíes de no salir de sus casas a menos que sea absolutamente necesario. El anuncio de este martes por la tarde fue parte de un paquete de nuevas y dramáticas restricciones para frenar la propagación del coronavirus, y lleva a Israel un paso más cerca de un cierre total.

El pueblo israelí recibió instrucciones de no acudir a los parques, a las plazas, a la playa, piscinas, bibliotecas, museos u otros lugares públicos. En tanto, el comunicado del Ministerio aseguró que se permitirán excepciones para sacar a los niños y a los animales domésticos – de acuerdo con las instrucciones para mantener la higiene y limitar el contacto social.

Entre otras medidas, se anunció la suspensión de las cirugías electivas, cancelación de los tratamientos dentales no urgentes y una instrucción para que las entregas se dejen fuera de las puertas de los clientes.

Los medios de comunicación israelíes dijeron que actualmente no se pide a la policía que haga cumplir estas instrucciones, sino que por el momento se espera que el público las cumpla. “Pedimos que se minimice lo más posible la salida de las casas”, dijo el director general del Ministerio de Salud, Moshe Bar Siman-Tov, en un video. “Cualquier lugar que visites podría tener una persona enferma presente, que podría infectarte. Usted mismo puede estar enfermo y no saberlo, e infectar a otras personas”, continuó.

El anuncio completo es el siguiente:

1. No salga de su casa excepto cuando sea absolutamente necesario (para trabajar, de acuerdo con las restricciones que se indican a continuación y de conformidad con las normas publicadas por separado relativas a la compra de alimentos y medicinas, servicios médicos y otros servicios esenciales).

2. No salga de su casa para ir a parques, zonas de juego, la playa, la piscina, bibliotecas, museos, reservas naturales u otros espacios públicos, excepto con los niños en el marco de la familia o con una mascota (por usted mismo).

3. No impartir clases ni realizar actividades extracurriculares, ni siquiera con un número mínimo de participantes, incluso en clases de deportes y gimnasios. Esta norma se aplica tanto a las clases privadas como a las públicas y a las actividades extraescolares. Las actividades deportivas pueden realizarse en un grupo de hasta 5 personas con la condición de que se mantenga una distancia de dos metros entre ellas.

4. Las conexiones sociales deben mantenerse por comunicación remota. Evite alojar a amigos y familiares que no residan en su casa.

5. Directrices para las poblaciones de riesgo: todos los siguientes deben evitar en la medida de lo posible salir de sus hogares y acoger a las personas en su casa, excepto para los servicios esenciales: ancianos y personas de cualquier edad con enfermedades crónicas graves; portadores de enfermedades respiratorias de larga duración, incluido el asma; enfermedades autoinmunes; enfermedades cardiovasculares; diabetes; trastornos y condiciones del sistema inmunológico. Solicite la ayuda de amigos y familiares para traer suministros.

6. Reducir la necesidad de salir de casa empleando los siguientes medios:

– Trabajo a distancia, videollamadas y conferencias.

– Todo empleador debe asegurarse de que se mantenga una distancia de dos metros entre los empleados y de que se respeten las normas de higiene personal y ambiental.

– Servicios de entrega – sólo hasta el umbral de la puerta.

– Cuidado dental – Se recomienda posponer todos los tratamientos y realizar sólo los absolutamente necesarios y los tratamientos de emergencia.

– Si es necesario salir de la casa cuando sea absolutamente necesario (ver sección 1) – reducir el contacto con las personas y mantener una distancia de 2 metros.

7. Usar los servicios de salud.

– Si tiene un problema de salud, es aconsejable utilizar los servicios médicos a distancia y evitar ir a la clínica en la medida de lo posible y de acuerdo con las directrices del Ministerio publicadas en línea y en los medios de comunicación.

– Inmediatamente después del comienzo de la cuarentena, establezca canales de comunicación con el Ministerio de Salud. Compruebe en línea o con los miembros de su familia qué hacer si necesita servicios médicos (debe asegurarse de que sabe cómo ponerse en contacto y seguir las directrices correspondientes).

– Si siente que está desarrollando una enfermedad, fiebre, con o sin síntomas respiratorios, debe permanecer aislado en su casa y evitar el contacto con sus familiares. La temperatura debe medirse dos veces al día. Si está preocupado, póngase en contacto con su médico o con el centro de referencia del HMO del que es miembro.

– Si tiene una enfermedad febril, debe permanecer aislado hasta dos días después de que la fiebre haya desaparecido. El resto de la familia debe ser aislada sólo en el caso de que usted haya dado positivo en el coronavirus.

8. Otras normas de conducta:

– Evitar el contacto físico, incluyendo abrazos y apretones de manos.

– No abra las puertas con la palma de la mano.

– Evite tocarse la cara.

– Lávese las manos con frecuencia.

– Ventile su casa tanto como sea posible.

– Desinfecte las manijas y las puertas.

– No besar “mezuzot” y otros objetos sagrados.

– No fumes cigarrillos, cigarrillos electrónicos o narguile.

– No use utensilios compartidos para comer y no comparta la comida de boca en boca.

– Mantén una dieta saludable y haz ejercicio mientras estés en casa.

9. Reglas de conducta fuera de la casa:

¿Cuándo está permitido salir?

Si se requiere atención médica urgente, los pacientes con fiebre y síntomas respiratorios tienen prohibido salir de la casa excepto en casos de emergencia médica.

Empleados – de acuerdo con las directivas y regulaciones del gobierno que se publicarán por separado.

Usted puede salir para obtener suministros esenciales si los suministros no pueden ser entregados o traídos por un miembro de la familia (en el caso de pacientes ancianos o enfermos crónicos).

Funerales – reducir la asistencia en la medida de lo posible al mínimo absoluto; con sólo familiares cercanos, y mantener una distancia de dos metros entre las personas. Evite permanecer en espacios confinados.

Puede salir de la casa para dar un paseo de 10 minutos en lugares aislados o en el patio. Tome el ascensor por sí mismo o sin proximidad a otras personas.

Cuidar de los niños: dos familias pueden cuidar de los niños pequeños de la otra.

Al salir de la casa:

Salir en un vehículo privado – sólo una persona debe estar en un vehículo a la vez, a menos que sean miembros de la familia de la misma casa (excepto cuando hay necesidad de escoltar a alguien).

El transporte público debe evitarse en la medida de lo posible – se darán instrucciones detalladas por separado.

Mantenga una distancia de dos metros de otras personas cuando esté en un lugar público.

Asegure la higiene de manos y respiratoria.

10. Reglas de conducta en el trabajo:

Los empleados deben mantener una distancia de al menos dos metros entre sí.

Tómese la temperatura antes de salir a trabajar. Si tiene fiebre o signos de enfermedad respiratoria, no vaya al trabajo y siga las reglas de auto-aislamiento. Se recomienda mantener un registro de la temperatura (tomar la temperatura por la mañana y por la tarde).

Lávese las manos al llegar y antes de salir del trabajo y en intervalos de no más de 3 horas.

Haga lo posible por no tocarse la boca y la nariz. Lávese las manos después de cada contacto de este tipo.

El papel higiénico debe estar disponible para todos los empleados.

11. A partir del domingo 22 de marzo, los procedimientos electivos en los hospitales públicos serán suspendidos. A continuación se hará un anuncio detallado.