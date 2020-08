Coronavirus. Israel confirma más de 1800 nuevos casos de COVID-19

Itongadol.- El Ministerio de Salud de Israel informó hoy que se registraron 1.801 nuevos casos por coronavirus en las últimas 24 horas, 278 de los cuales se dieron desde la medianoche.

Actualmente hay 24.764 portadores de coronavirus en todo el país, entre ellos, 349 pacientes hospitalizados en estado grave y 97 pacientes reciben asistencia respiratoria.

Las autoridades sanitarias habían recibido los resultados de 22.396 pruebas de virus realizadas en los últimos días.

Ocho personas murieron durante la noche a causa del virus, lo que eleva el total de fallecidos en Israel desde el inicio de la pandemia a 554.

El Centro Médico Baruch Padeh en el norte de Israel informó que un niño de 22 días fue hospitalizado con fiebre alta. Los padres del bebé son pacientes confirmados con COVID-19 y están en aislamiento domiciliario.

Más de 400.000 israelíes recibieron instrucciones de entrar en cuarentena durante julio debido a un posible contacto con portadores confirmados de coronavirus.

Las personas entraron en cuarentena después de recibir instrucciones después del rastreo telefónico realizado por la Agencia de Seguridad Shin Bet, investigaciones epidemiológicas y por iniciativa propia de acuerdo con la información obtenida por Ynet.

A unos 224.000 ciudadanos se les dijo que se autoaislaran después de que el sistema de seguimiento de Shin Bet los alertara de un posible contacto con un paciente confirmado de coronavirus. Alrededor de 100.000 israelíes decidieron auto-ponerse en cuarentena por precaución.

Las investigaciones epidemiológicas se ralentizaron la semana pasada después de un cambio en el personal y la necesidad de capacitar a los nuevos reclutas para la tarea.

El director general del Ministerio de Salud, Chezy Levy, advirtió el martes que se está sopesando la reimposición de medidas estrictas de bloqueo para reducir la tasa actual de nuevos casos de coronavirus.

“Un cierre parcial o completo siguen siendo opciones”, afirmó Levy en declaraciones a la Radio del Ejército.

Dijo que los tomadores de decisiones estaban analizando todas las opciones disponibles para detener la propagación del virus, incluido el pedido de bloqueos localizados de ciudades con altas tasas de infección.

“El cierre total es una herramienta que puede reducir la morbilidad. Por otro lado, el precio que pagaremos por un bloqueo completo está claro para todos nosotros”, reconoció.

Los comentarios de Levy se produjeron un día después de que el llamado gabinete de coronavirus se reuniera para discutir posibles bloqueos y toques de queda localizados durante las noches y los fines de semana, pero no tomó ninguna nueva decisión para enfrentar la pandemia.

Si bien Israel tiene actualmente una de las tasas de infección per cápita más altas del mundo , Netanyahu indicó que la tasa de crecimiento en nuevos casos parece haberse estabilizado. Advirtió, sin embargo, que podría recuperarse nuevamente y que podría haber un aumento en las muertes por COVID-19.

El Comité de Control Estatal de la Knesset discutió ayer la situación insostenible que enfrenta el sistema de salud y el hecho de que faltan presupuestos para los hospitales del gobierno.

El Profesor Ze’ev Rotstein, Director General de la Organización Médica Hadassah, dijo: “Incluso sin coronavirus, queremos eliminar el problema de las personas mayores en los pasillos”.

Agregó que el 40% de las camas de hospital en Israel están en hospitales del gobierno, y los fondos de salud no transfieren el pago completo a los hospitales por los servicios prestados a sus clientes. Además, señaló que la ley le exige que otorgue un descuento de aproximadamente el 30% por cada shekel recibido. Como resultado, el hecho de que los hospitales operen al 120% de su capacidad no mejora su situación financiera, y algunos empleados han sido suspendidos sin goce de sueldo.

“Nuestros gastos han aumentado” debido al coronavirus, agregó.

“Tenemos un gran problema de mano de obra , y un problema que las enfermeras y los médicos están agotados. Hubo un escenario que nos puso al límite, si las infecciones fueran en el invierno, desde nuestra perspectiva, el hospital experimentará una catástrofe. Todavía no tengo dinero para pagar los salarios de agosto”, declaró Rotstein.

Según consignó el portal de noticias Arutz Sheva, el director de Hadassah explicó que “el resultado podría ser que el hospital cerrará y no llegaremos al invierno. Es decir, podría no haber dinero para comprar medicamentos y no habrá salarios”.