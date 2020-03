Coronavirus: 2030 casos en Israel

Itongadol.- El ministerio de Salud de Israel comunicó hoy un nuevo aumento de los casos de coronavirus en Israel.

2030 casos positivos se registran hasta ahora, 37 de los cuales están en grave estado, 54 en estado moderado y 1,876 en estado leve. 58 personas ya fueron liberadas al encontrarse sanos. 63,164 personas se encuentran en cuarentena y 140,742 lo estuvieron desde el comienzo de la crisis.

Los nuevos datos son producto de 5,067 muestras que se recogieron en las últimas 24 horas, un considerable aumento con respecto al día de ayer que se habían recogido unas 3,000 muestras. Esa es la intención de las autoridades, aumentar el número de exámenes diarios a las personas, para tratar de determinar quién fue infectado, y por supuesto que al aumentar el número de exámenes, también aumentará el número de infectados.

Esta noche falleció la quinta persona como consecuencia del virus, Moshé Orenstein, de 83 años de edad, que falleció en el hospital Mahayanei Hayeshuá en la ciudad de Petach Tikva, y sólo se pudo comprobar que poseía el virus en el post mortem que se le realizó.

Esta noche comenzarán a regir las nuevas restricciones del gobierno, después que el primer ministro Netanyahu las anuncie como viene ocurriendo desde el comienzo de la crisis. Luego de largas discusiones durante toda la madrugada por medio de video-conferencia, donde los miembros del ministerio de Salud pedían un cierre total y los miembros del ministerio de Economía se oponían, se llegó a un acuerdo parcial entre las partes, sin llegar todavía a un cierre total del país.

El transporte público no se suspenderá por completo todavía, pero quedará activo un 25% solamente. La gente solo podrá salir de su casa para comprar alimentos o medicinas y si quiere salir a caminar, podrá hacerlo hasta 100 metros de su vivienda, el que no lo haga estará expuesto a una multa o un período de cárcel de 6 meses. Se cerrarán todos los negocios que aún quedaban abiertos, fuera de los supermercados y farmacias. Las mujeres religiosas podrán salir a la Mikve solo si lo arreglaron un día antes. Los padres divorciados podrán llevar a sus hijos a sus respectivas casas entre ellos mismos. No se podrá realizar ningún tipo de actividad deportiva afuera de las casas y se cerrarán los parques. Sólo podrán ir a sus trabajos los que fueron catalogados como esenciales.

Las nuevas restricciones entrarán en vigor esta noche, inmediatamente después de ser anunciadas públicamente por Netanyahu.