90 refugiados ucranianos desembarcan en Israel

Itongadol.- Noventa refugiados ucranianos que califican para la aliá bajo la Ley del Retorno aterrizaron en Israel el miércoles por la tarde.

La persona de mayor edad en el avión era una mujer de 84 años. La menor era una niña pequeña de un año. También había siete mascotas.

“Voy a Israel porque soy judío”, dijo Oleksiimr Shukarat, de 34 años, quien dijo que ya consiguió trabajo en la Universidad Ariel.

Artista callejero que ha dibujado más de 100 metros de pared en los últimos años, dijo que quiere organizar un festival de arte callejero para poner sonrisas en los rostros de los niños locales.

Cuando se le preguntó si estaba preocupado por trasladar su vida al Estado judío, Shukarat dijo que lo único que le preocupa es que “no habrá suficientes paredes para dibujar”.

Agregó que “realmente amo a Israel y quiero traer mis conexiones a Israel y ayudar al Estado judío tanto como pueda”.

Otro viajero, Lev Vikneanski, planea reunirse con su madre de 100 años, a quien no ha visto en varios años: ella hizo aliá hace más de 30 años. Dejó a su esposa en Ucrania con su madre enferma, pero dijo a The Jerusalem Post que era ahora o nunca, dada la guerra.

“Pensamos en irnos de Ucrania cuando comenzó la guerra”, dijo Vikneanski. “Pero luego mi esposa dijo que no podía dejar a su madre, así que lo empujamos y lo empujamos… Simplemente no podíamos empujarlo más. Estoy feliz y triste al mismo tiempo. Estoy tan feliz de ver a mi familia que no he visto en tanto tiempo, pero también estoy triste porque mi esposa [de 41 años] se está quedando atrás y no sé cuándo logrará venir”.

Este último grupo se unió a más de 15.000 personas que ya han hecho aliá desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania el 24 de febrero del año pasado.

Es el vuelo chárter número 28 que llega a Israel con más de 5.000 olim desde el comienzo de la guerra, además de dos vuelos chárter para inmigrantes y pacientes postrados y siete vuelos médicos.

“Como uno de los primeros miembros de la Knesset en viajar a los campos de refugiados para ver cómo Israel podía ayudar a traer gente a Israel es muy conmovedor estar ahora aquí como ministro de Aliá e Integración”, dijo Ofir Sofer, quien se reunió con los inmigrantes en la pista. “Nuestro ministerio está listo para hacer todo lo posible para ayudarlos en su absorción y ya estoy trabajando para abordar sus necesidades de educación de idioma junto con otras áreas de necesidad.»

“Veo la absorción exitosa de la comunidad inmigrante como un tema de importancia nacional y estamos aquí para ayudarlos a aprender un nuevo idioma y cultura, así como a integrarse a la fuerza laboral nacional”, dijo.

El primer grupo de Birthright de Ucrania llegó desde el comienzo de la guerra a Israel hace dos semanas.

Un grupo de veinticuatro jóvenes judíos ucranianos se unió a la experiencia educativa de 10 días de la organización en el Estado judío para jóvenes residentes de la Diáspora. Llegaron en un vuelo especial organizado por la filántropa Miriam Adelson, quien los acompañó en su jet privado.

Quince de los participantes habían llegado a Varsovia, desde donde partió el vuelo con destino a Israel, desde Kyiv, Odesa, Kharkiv y Dnipro, todas ciudades que han sido atacadas por Rusia. Los otros nueve participantes ya habían salido de Ucrania durante la guerra y actualmente viven en Alemania y Polonia. Esta es la primera vez que la mayoría de los 15 participantes abandonan su país desde que estalló la guerra hace 11 meses.