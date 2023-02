Hadassah lanzó un novedoso proyecto internacional que junta a líderes de todo el mundo

Itongadol.- Olga Davidson es obstetra en el Hadassah Har Hatsofim Hospital y Jean Flores trabaja en Hadassah Internacional. Olga nació en Bielorussia, pero desde muy joven vive en Israel y confiesa que con el tiempo aprendió a hablar español. «Todo fue viendo novelas argentinas y mexicanas», cuenta la partera, confirmando el éxito que tuvieron las tiras argentinas, ya sea protagonizadas por Andrea del Boca o Sebastián Estevanez. En cambio, Jean nació en Colombia, el país cafetero por excelencia, vivió en Ecuador, pero sus padres son franceses. Particularidades de una historia de vida.

IG: Ustedes son parte de un proyecto nuevo que llama mucho la atención y que está marcando un cambio de época de algún modo ¿Cómo arrancó esta propuesta y en qué instancia se encuentra?

-Jean Flores: Se inició hace aproximadamente un año a partir de un encuentro en Hadassah internacional, que la fundadora, llamada Bernice Tannenbaum, que era también presidente de Hadassah en Estados Unidos en los años 80, dio una donación para los jóvenes del mundo que se han conectado a Hadassah y esa donación nunca fue utilizada. Hace un año decidimos junto con el director de Hadassah internacional, Jorge Diener, hacer algo para los jóvenes del mundo y comenzamos en agosto con doce personas que se encontraron para avanzar con la idea de «Young Hadassah». En noviembre nos encontramos con 40 jóvenes, acá en Jerusalem y trabajamos unos días todos juntos.

IG: ¿Cómo aparece usted aquí en el escenario internacional de Hadassah y sobre todo en el área de los jóvenes?

-Olga Davidson: Yo al principio no sabía sobre Haddasah Internacional y hace aproximadamente siete meses fui enviada a la misión humanitaria en la frontera de Polonia con Ucrania, para poder ayudar a los refugiados que escapan de la guerra. Esa fue la primera vez que llegué a Haddasah Internacional y me impactó que es una organización que solamente quiere hacer el bien en el mundo. Luego me llamó Jean para hablarme del proyecto de «Young Hadassah» y acepté al instante. Conocimos muchas personas de todo el mundo, cada una líder de un sector distinto, no necesariamente relacionado con la medicina, había líderes en áreas de High Tech, periodistas, comunicaciones, etc.

-Jean Flores: Actualmente, tenemos un grupo de Young Hadassah en Israel, como también en Argentina, Chile y Brasil. En cada país, los jóvenes se encuentran y deciden de qué manera avanzar. Además, hay seis grupos de trabajo que armamos: uno de eventos, de conexiones, de High Tech, colecta de fondos, uno de experiencias y el último de ciencias. Cada uno de esos grupos están conectados por sus medios y avanzando constantemente. Por ejemplo, el grupo de comunicaciones está viendo cómo podemos hablar más de Hadassah, de Youn Hadassah y de Hadassah Internacional y el desafío es que también cada región del mundo es diferente, por lo cual en cada grupo hay personas de diferentes regiones trabajando juntos, pero también en cada país.

-IG: ¿Cómo vivió esta experiencia?

-Olga Davidson: Increíble, el líder de este proyecto, que es Jorge Diener, es una persona increíble, soñadora, lo que él quiere en el mundo es hacer el bien. Cuando llegamos la primera vez, él nos leyó una lección y dijo: «Miren, el propósito es hacerle bien al mundo, entonces cada quien que tenga su idea, podemos ver como hacerlo juntos. Aunque no podamos cambiar todo el mundo, pero si hacemos un poquito de bien, cada uno de nosotros en su país, podemos hacer que todo sea mejor»

-IG: ¿Cómo fue la elección de estos jóvenes?

-Jean Flores: Fue un desafío, queríamos elegir personas que conocíamos o que teníamos conexiones con la familia y personas que son líderes en lo que se dedican y que quieren hacer un cambio en el mundo. La mayoría, no estaba conectado con Hadassah, ni conocían Hadassah.

-IG: ¿Hubo acierto con este método?

-Jean Flores: Sí, antes de aprobar a los candidatos, verificamos quienes son y mantuvimos conversaciones con ellos. Fue difícil, por un lado, todo el proceso, pero lo bueno es haber encontrado tanta gente increíble.

-IG: ¿Cuál es el objetivo de este proyecto?

-Jean Flores: Lo que logramos en unos meses de crear este grupo es increíble, lo hicimos muy rápido y fue un gran movimiento, es decir, que todas esas personas, incluidas Olga y yo, estamos continuamente como seguir mejorando y cooperando para ayudar a Hadassah a hacer el bien en el mundo con esta generación de jóvenes profesionales, que necesitan y quieren y están buscando algo para cambiar el mundo y nosotros le damos que hacer. Comenzamos con un visionario, continuamos con doce personas, actualmente son cuarenta, en unos meses pueden llegar a ser cuatrocientos y en unos años cuatro mil.

-IG: ¿Olga qué percibiste vos desde tu lugar?

-Olga Davidson: Cuando terminamos el congreso y nos dividimos en grupos. Yo estaba en uno que se llama: «Experiencias» y ahí pensamos en el grupo sobre una idea como hacer algo con los primeros auxilios. Por ejemplo: cuando vas por la calle y alguien se desmaya, no sabemos si tiene pulso o no y lo que vamos a hacer en esos minutos va a hacer el cambio de si le salvamos la vida y si es que sobrevive. Entonces cada uno pensó en lo suyo en hacer unos videos y mandar por todos los países, centros comerciales, etc. Continuamos con esta idea y ya empezamos a llevarla a cabo.

-IG:¿Cuál es tu trabajo en el hospital?

-Olga Davidson: Soy enfermera y soy partera. Actualmente, trabajo como partera, estuve cinco años en el sector de cirugía pediátrica.

-IG:¿Cómo continúa este proyecto?

-Jean Flores: Vamos a encontrarnos, en cada grupo hay líderes y vamos a llevar a cabo encuentros regionales, en cada país, ya se están realizando encuentros en cada uno de ellos, nosotros en Israel trabajamos juntos, así que es diferente. También tenemos la idea de seguir integrando gente para hacer crecer el movimiento.