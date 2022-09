Tras los rumores por su estado de salud, el líder supremo de Irán apareció en un acto público en Teherán

Itongadol.- La prensa iraní publicó este sábado imágenes del líder espiritual, ayatolá Alí Khamenei, en un encuentro que mantuvo con estudiantes.

Antes de que se publicara la foto, medios estatales en Irán dieron a conocer otra imagen, pero según periodistas que se identifican con la oposición, la misma fue tomada en octubre de 2019.

Iran’s state broadcaster has just released this image of Supreme Leader Khamenei addressing a group of students today during an Arbaeen mourning ceremony. pic.twitter.com/AZx5W5wA3r

— Kian Sharifi (@KianSharifi) September 17, 2022