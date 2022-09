Israel da por superado el incidente diplomático con Chile

Itongadol.- La Cancillería israelí expresó esta mañana que la Ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Ximena Fuentes Torrijo, llamó anoche al Director General del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Alon Usphiz, y se disculpó tras la declinación por parte del presidente Boric a recibir las credenciales diplomáticas de Gil Artzyeli, el nuevo embajador de Israel en Chile.

Además, Israel señaló que Artzyeli presentará su carta credencial al presidente Boric el 30 de septiembre.

1/4 Acting Minister of Foreign Affairs of Chile Ximena Fuentes Torrijo, called Israel MFA Director General Alon Usphiz last night (Sept 17) & apologized for the fact that Israel’s designated ambassador to Chile Gil Artzyeli did not submit his credentials on Thursday (as planned).

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 18, 2022