Para educar a los alumnos en Gaza, Hamás escribe sus propios libros de texto

Itongadol.- Por primera vez desde que tomó el control de la Franja de Gaza en 2007, Hamás se está desviando del plan de estudios aprobado por la Autoridad Palestina (AP), utilizando los nuevos textos como parte de un impulso más amplio para infundir a la próxima generación su ideología militante.

Para discutir los mortíferos disturbios de 1929 sobre el acceso al Muro Occidental de Jerusalem, los alumnos de noveno grado de un colegio de la Franja de Gaza se guiaron por un nuevo libro de texto, introducido por el movimiento islamista Hamás.

Tras consultar a los estudiantes por la lección del levantamiento de 1929, uno de los 40 chicos de la clase respondió: «El Muro de Al Buraq es una propiedad islámica», utilizando el nombre musulmán del lugar, uno de los más sagrados del judaísmo. Luego, el profesor repreguntó a los alumnos si boicotearían los productos israelíes, como los árabes habían boicoteado los negocios judíos en 1929. Los niños respondieron con un rotundo «¡Sí!».

Entre otros puntos, según The New York Times, los libros utilizados por 55.000 niños de octavo, noveno y décimo grado, como parte de un curso de estudio de «educación nacional» obligatorio en las escuelas gubernamentales, no reconocen al Israel moderno ni mencionan los Acuerdos de Paz de Oslo que Israel firmó con la Organización para la Liberación de Palestina en la década de 1990.

Los libros educativos fueron durante mucho tiempo un punto de tensión en el conflicto israelí-palestino, en el que las narrativas históricas y los enfrentamientos culturales apuntalan una lucha territorial. Además, son ejemplos centrales de lo que los líderes israelíes llaman «incitación» palestina contra los judíos, un obstáculo para las conversaciones de paz.

Más allá de su visión de Israel, los nuevos textos son también una salva en la guerra por la influencia entre las facciones palestinas rivales: Hamás, con sede en Gaza, y Fatah, que domina la AP y Cisjordania y reflejan un abismo cada vez mayor entre los 1,7 millones de palestinos que viven en la densamente poblada Franja de Gaza y los 2,5 millones repartidos entre las ciudades y pueblos de Cisjordania.