VIDEO. Siguen las protestas en Irán pese a la violenta represión

Iran: protestors refuse to walk on US & Israeli flags pic.twitter.com/xTu3gXpfxJ



Itongadol.- Las manifestaciones contra el régimen islámico se replicaron hoy en las calles de Irán por segundo día consecutivo, motivados por la tardía admisión del liderazgo iraní de que accidentalmente derribó un avión ucraniano la semana pasada, con un saldo de 176 personas muertas. En tanto, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir a los manifestantes.

Cientos de manifestantes se manifestaron en varios lugares del país, incluso fuera de una universidad en Teherán, mostraron publicaciones en redes sociales.

Un video también mostró una multitud de varios cientos de personas en la universidad que se negaron a pisotear las grandes banderas estadounidenses e israelíes que se habían colocado en el camino de la marcha. Los que caminaban sobre las banderas fueron castigados por otros manifestantes, informó el diario Haaretz. El video no identificó qué universidad estaba involucrada.

“Mienten que nuestro enemigo es América; nuestro enemigo está aquí «, cantaron algunos manifestantes en Teherán, según un informe de Reuters nueva agencia .

Incluso, manifestantes arrancaron de las paredes los carteles que recordaban al jefe de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, muerto en un ataque lanzado por Estados Unidos.

Ripping the #QasimSoleimani's posters by brave Iranian women in #Tehran.#IranProtests began after the regime's confession about #UkrainianPlaneCrash. #FlightPS752 targeted by #IRGC missiles. pic.twitter.com/JUFCtpwEa0

— Ahmad Batebi (@radiojibi) January 12, 2020