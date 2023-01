La revista, Charlie Hebdo, publicará un número especial para burlarse de líder supremo iraní

Itongadol.- El líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenei, solía ser venerado por algunos y temido por otros iraníes, pero ahora es constantemente ridiculizado y vilipendiado por mucha gente.

Recientemente, la revista satírica francesa Charlie Hebdo ha convocado un concurso internacional -denominado «Fuera Mulás»- para realizar caricaturas de Jamenei, como «símbolo de un poder religioso, retrógrado, estrecho de miras e intolerante».

El martes, el diario francés Le Monde publicó una de las caricaturas, diciendo que Charlie Hebdo publica un número especial con motivo del octavo aniversario de los atentados terroristas de París, burlándose de Jamenei en apoyo de las protestas en Irán. Charlie Hebdo ha sido blanco de tres atentados terroristas: en 2011, 2015 y 2020. Se presume que todos ellos fueron en respuesta a una serie de caricaturas que publicó en las que se representaba polémicamente al profeta Mahoma del Islam. En el atentado de 2015 murieron 12 personas.

«La libertad a la que aspira todo ser humano es incompatible con el arcaísmo del pensamiento religioso y con la sumisión a toda autoridad supuestamente espiritual, de la que Alí Jamenei es el ejemplo más deplorable», escribió Charlie Hebdo.

En el marco del número especial «7 de enero», conmemorativo del aniversario del atentado de 2015 contra Charlie Hebdo, el semanario satírico optó por apoyar a los hombres y mujeres iraníes y por «golpear a los mulás», indicó Le Monde, que añadió que el periódico pudo ver 35 dibujos seleccionados entre los 300 enviados a la redacción de Charlie Hebdo, entre ellos de Irán, Turquía, Estados Unidos, Senegal y Australia.

La revista aconsejó que una caricatura de Jamenei fuera lo «más divertida y mezquina» posible, señalando que «los dibujantes y caricaturistas tienen el deber de ayudar a apoyar a los iraníes en su lucha por la libertad, ridiculizando a este líder religioso que representa el pasado y arrojándolo al cubo de la basura de la historia».

«Una viñeta muestra a Jamenei recibiendo un puñetazo con el lema ‘Mujeres, vida, libertad’, mientras que otra representa a un mulá aplastado bajo un tacón. Entre los dibujos, muy políticos, también se representa al líder supremo como Marilyn Monroe, cuyo vestido es levantado por el viento de los pañuelos de los que se han liberado las mujeres. En otro, armadas con piedras, le aporrean», describió Le Monde algunas de las obras.

Desde el comienzo de la actual oleada de protestas, a mediados de septiembre, Charlie Hebdo también publicó otras caricaturas de Jamenei, una de las cuales llevó al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica a convocar al encargado de negocios francés en Teherán. En la caricatura, Jamenei aparece con las manos ensangrentadas y un turbante y un atuendo con el logotipo de la empresa de fabricación de ropa Nike y su lema: Just Do It.

El panorama de las protestas de los iraníes contra el régimen nunca había estado tan abiertamente lleno de insultos y consignas contra el gobernante del país. Corear «Muerte al dictador» y «Muerte a Jamenei» seguía siendo un tabú hasta hace muy poco, incluso durante las protestas. Pero ahora, burlarse de las autoridades e incluso de los muertos -algo muy mal visto en la sociedad iraní- se ha convertido en una forma habitual de protestar.

En diciembre, un famoso actor iraní arremetió contra Jamenei diciendo que al menos intentara ser un «dictador agradable». Comparó a Jamenei con otros dictadores como Francisco Franco, Mao Zedong, José Stalin y Benito Mussolini, afirmando que es un «enfermo mental» al igual que sus «colegas».

El 3 de enero se cumple el aniversario de la muerte del comandante de la Fuerza Quds (Qods) del CGRI, división encargada principalmente de operaciones militares y clandestinas extraterritoriales. Era una de las figuras más veneradas del régimen islámico y murió en un ataque con drones ordenado por el expresidente Donald Trump. Su cuerpo quedó tan mutilado en la explosión que muchos usuarios de las redes sociales lo describieron tras su muerte como una «Chuleta», un plato iraní parecido a las hamburguesas mezcladas con patatas. A pesar de las extravagantes ceremonias para honrar su memoria, los iraníes queman sus pancartas y estatuas por todo el país e incluso nombraron el 3 de enero Día Mundial de la Chuleta.