Fallece en Irán «el hombre más sucio del mundo»

Itongadol.- El «hombre más sucio del mundo», tal como era denominado Amou Haji, de nacionalidad iraní, falleció a los 94 años de edad, informaron este martes medios de prensa de ese país.

An Iranian man nicknamed the «dirtiest man in the world» for not taking a shower for decades has died at the age of 94.

Amou believes that he has survived for so long by keeping himself dirty. pic.twitter.com/dY8LFXYGU3

