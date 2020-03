Coronavirus. En medio del brote, Khamenei le dice a Irán «lávate las manos»

Itongadol.- El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, pidió hoy a los iraníes que sigan las recomendaciones de las autoridades para evitar la propagación del coronavirus, ya que el viceministro de Salud informó un alza en el número de infectados con un total de 77 muertos.

En un mensaje emitido por la televisión estatal, Khamenei también describió el brote como «no algo extraordinario».

«Las órdenes de las autoridades sanitarias para evitar el contagio deben observarse. Dios nos manda que seamos responsables de nuestra salud y de la de los demás. Todo acto que ayude a impedir la difusión del coronavirus es una buena obra, y el que ayude a propagarlo, pecado», afirmó

Irán ha tenido el mayor número de muertes por coronavirus fuera de China, donde se originó, y varios funcionarios han sido infectados, incluido el jefe de los servicios médicos de emergencia de Irán, informó el martes la agencia de noticias ILNA.

Este caso se suma a la muerte de un importante asesor del gobierno que fue confirmada ayer.

Khamenei dijo que los organismos gubernamentales y las fuerzas armadas brindan un apoyo total al Ministerio de Salud y que las autoridades iraníes han tratado de manera transparente la propagación del virus.

«No violen las recomendaciones e instrucciones de las autoridades responsables en términos de prevención, en términos de mantener limpias las manos, la cara y el entorno de vida y no infectarlos y prevenir la infección de estos», dijo.

El líder iraní también dijo que el brote no debería extenderse. «El problema es un problema que pasará. No es algo extraordinario», sostuvo. «No quiero minimizar el problema, pero tampoco lo hagamos muy grande. Es un problema que ha ocurrido, es por un período … que no será muy largo», remarcó.

Según consignó el diario The Jerusalem Post en su sitio web, la viceministra de Salud, Alireza Raisi, dijo que se han confirmado 2.336 casos de coronavirus en Irán.

«Según las últimas estadísticas que se han compilado, se han registrado 835 infecciones nuevas definitivas adicionales. Desafortunadamente, tenemos 11 nuevas muertes», dijo a la televisión estatal.

«Con estos números, el número definitivo de nuevas infecciones es de 2.336 y el número definitivo de muertes ha llegado a 77», precisó.

Las personas infectadas con coronavirus incluyen el jefe de servicios médicos de emergencia, Pirhossein Kolivand, informó ILNA.

El legislador Abdolreza Mesri dijo que 23 miembros del parlamento han sido infectados, según el sitio web estatal afiliado a la televisión YJC. No especificó cuándo habían sido infectados.

«Las reuniones entre las personas y los representantes se han detenido temporalmente», dijo Mesri.

El anuncio en un corto período de tiempo de docenas de muertes y cientos de infecciones por coronavirus ha llevado a algunos iraníes en las redes sociales a acusar a las autoridades por la falta de información.