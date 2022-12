Perú. Israelíes varados en medio de disturbios

Itongadol.- Los israelíes que se quedaron varados en Perú en medio de los disturbios que se produjeron tras las detenciones del ex presidente, dijeron que se enfrentaban a verdaderos desafíos.

El nuevo gobierno de Perú anunció el miércoles el estado de emergencia tras las protestas generalizadas contra la detención del ex presidente Pedro Castillo.

Callisto, elegido en 2021, fue destituido la semana pasada, tras intentar disolver el congreso de Perú. Más tarde fue arrestado y acusado de rebelión y conspiración y fue reemplazado por su ex vicepresidenta Dina Boluarte, enviando a cientos de miles de sus partidarios a las calles.

Al menos siete manifestantes han muerto en enfrentamientos con las fuerzas policiales, y decenas de policías y civiles han resultado heridos.

Los manifestantes entraron en el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa a principios de semana, provocando la suspensión de todos los vuelos. Los manifestantes bloquearon las pistas con tablas de madera y piedras y dañaron los sistemas de iluminación del aeropuerto.

«No sé si da miedo, no sentimos temor por nuestras vidas, pero no salimos porque no hay nada que hacer», declaró el turista israelí Shahar Sasson. «Ni siquiera podemos ir al banco porque no hay dinero», dijo a Ynet en una entrevista. «Todo está cerrado, incluso las farmacias, nada está abierto más de una o dos horas. Sólo esperamos que esto acabe pronto», añadió.

Sasson dijo que tenía previsto reunirse con su madre, que también estaba de viaje en Sudamérica. «Es muy frustrante, sobre todo cuando no lo ves venir. Habíamos planeado nuestro viaje y estábamos entusiasmados, pero ahora ya no es posible y cada uno de nosotros está en un sitio distinto, a pesar de estar tan cerca. Es mucho dinero malgastado».

Roi Naim, otro israelí varado allí, dentro de un hostal en Cusco dijo que se siente atrapado y que los empleados locales están diciendo a los turistas que no se queden fuera. «Todo el mundo es amable», dijo. «Nos sentamos en nuestra habitación, vemos la televisión e intentamos calmarnos. La gente está quemando neumáticos y bloqueando carreteras fuera, las cosas pintan mal», dijo.

«Nos cuesta encontrar negocios abiertos para comer o comprar jabón y pasta de dientes. Nuestro presupuesto se agota poco a poco. Las cosas no son baratas, y estamos comprobando vuelos todos los días para ver cuándo podemos irnos. Yo tenía que estar ya en Colombia, pero no podemos volar, así que tenemos que hacer nuevos planes», explica.

Sasson dijo que la casa Jabad de Perú ha sido de gran ayuda para los turistas israelíes. «Nos ayudan en todo lo que necesitamos, más allá de lo que se espera de ellos».