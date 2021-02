Funcionarios de la administración Trump nominados al Nobel de la Paz por los Acuerdos de Abraham entre Israel y países árabes

Itongadol/Agencia AJN.- El ex asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, y su adjunto, Avi Berkowitz, así como el ex embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, y el ex embajador israelí en Estados Unidos, Ron Dermer, fueron nominados el domingo al Premio Nobel de la Paz por su papel en la negociación de cuatro acuerdos de normalización entre Israel y las naciones árabes, conocidos como los «Acuerdos de Abraham».

El encargado de nominar a los funcionarios del entonces presidente Donald Trump fue el abogado estadounidense Alan Dershowitz, que podía hacerlo en su calidad de profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard. En su carta de nominación, Dershowitz escribió que cree firmemente que el acontecimiento singular que merece el Premio Nobel de la Paz por este último año son los Acuerdos de Abraham.

«Estos Acuerdos, que han propiciado la normalización entre Israel y varias naciones árabes sunitas, cumplen todos los criterios para el premio. Son la promesa de una paz aún más amplia en Medio Oriente entre Israel, los palestinos y otras naciones árabes. Son un paso de gigante para llevar la paz y la estabilidad a la región, e incluso al mundo», continuó.

Dershowitz añadió que quería «destacar las enormes contribuciones a la paz realizadas por Jared Kushner, Avi Berkowitz, David Friedman y Ron Dermer», insistiendo en que «estos hombres desempeñaron papeles especialmente importantes». «Kushner y Berkowitz viajaron por toda la región, reuniéndose con los líderes y sus asociados, abogando por la paz y clavando todos los detalles».

Kushner, que es el yerno de Trump, y Berkowitz, que era el enviado a Medio Oriente, fueron figuras clave en la negociación de los acuerdos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos.

Los acuerdos se anunciaron en un lapso de cuatro meses, entre mediados de agosto y mediados de diciembre, y fueron los avances diplomáticos más significativos en Medio Oriente en 25 años, mientras la región se prepara para un prolongado enfrentamiento con Irán.

Kushner dijo en un comunicado que se sentía honrado de ser nominado para el premio, que se entregará en octubre.

Se espera que la administración del presidente Joe Biden revise todos los acuerdos de seguridad nacional alcanzados durante la administración Trump, incluidos los paquetes de armas para los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Ha habido algunas quejas por parte de los legisladores sobre el acuerdo con Marruecos porque para conseguir que Marruecos lo aceptara, Estados Unidos reconoció la soberanía de Marruecos sobre la disputada región del Sahara Occidental.

Trump dejó su cargo el 20 de enero bajo una nube de controversia, lo que podría afectar a la concesión del Nobel a la pareja de asesores.