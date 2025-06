Trump se muestra pesimista sobre un acuerdo nuclear con Irán pero promete: “No tendrán armas nucleares”

Itongadol.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó dudas crecientes sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán respecto a su programa nuclear, aunque aseguró que, con o sin negociación, Teherán no logrará obtener armas nucleares.

En una entrevista con el New York Post, Trump afirmó: “No sé. Antes lo creía posible, pero ahora estoy cada vez menos confiado en que podamos lograrlo. Ellos parecen estar demorando, y eso es una pena”.

El mandatario remarcó que, independientemente del curso de las conversaciones, la política de Estados Unidos será impedir por todos los medios que Irán se convierta en una potencia nuclear. “Si no hacen un acuerdo, no van a tener armas nucleares. Si lo hacen, tampoco. No van a tener un arma nuclear, así que desde ese punto de vista no importa”, sentenció Trump.

“Sería mejor resolverlo sin guerra, sin que muera gente, siempre es preferible”, agregó. “Pero no veo el mismo nivel de entusiasmo de su parte para cerrar un acuerdo. Sería un error de ellos, pero veremos. El tiempo dirá.”

Las negociaciones entre Washington y Teherán atraviesan momentos críticos. Este fin de semana está previsto un sexto encuentro entre ambas delegaciones. La tensión creció luego de que el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, advirtiera que, si fracasan los diálogos y estalla un conflicto, Irán atacará bases estadounidenses en la región.

El tema genera especial preocupación en Israel y entre las comunidades judías del mundo, dado que el régimen iraní continúa financiando grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, y sostiene un discurso explícito de aniquilación contra el Estado de Israel.