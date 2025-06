En respuesta a la condena de la OIEA, Irán anunció que construirá un nuevo centro de enriquecimiento de uranio en un lugar secreto

Itongadol/AJN.- Este jueves la Consejo Directivo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó por mayoría de votos una resolución que declara oficialmente que Irán no cumplió sus compromisos en materia de no proliferación nuclear.

Según la resolución, que Reuters se hizo eco, la junta declaró: «Tras sus reiteradas omisiones desde 2019 en la cooperación plena y pronta con el Organismo en relación con el material y las actividades nucleares no declarados en varios lugares no declarados, Irán no cumplió con sus obligaciones de salvaguardias en virtud del acuerdo con el Organismo, lo que constituye un incumplimiento de sus obligaciones».

Esta es la primera vez en 20 años que el consejo directivo del OIEA aprueba una resolución contra Irán.

Nota en desarrollo…