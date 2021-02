Coronavirus. Uno de cada cuatro contagiados en Israel proviene de la comunidad ultraortodoxa

Itongadol/Agencia AJN.- Según los datos publicados por el Ministerio de Salud de Israel este lunes, una cuarta parte de todos los nuevos pacientes con coronavirus son de la comunidad ultraortodoxa. De esta forma, se muestra el alto impacto que está teniendo la pandemia al interior de las ciudades de mayoría religiosa.

La noticia llega en medio de la creciente indignación pública por las violaciones de las normas sobre el virus en algunas partes de la comunidad, y mientras la mutación británica del virus, que se propaga con especial rapidez en entornos de alta densidad, continúa diseminándose por Israel.

Los datos del Ministerio de Salud, basados en los promedios de los nuevos casos de la última semana, mostraron que el 23% de los nuevos casos procedían de personas de zonas predominantemente ortodoxas, aunque sólo el 12% de los israelíes pertenecen a la comunidad.

Los datos también mostraron que alrededor del 20% de las pruebas de coronavirus realizadas entre personas de zonas de mayoría religiosa, han dado positivo durante la última semana, mientras que la media nacional es del 9,8%.

Las ocho localidades con los mayores diagnósticos per cápita de COVID-19 son predominantemente ultraortodoxas o tienen una población ultraortodoxa considerable. «Estamos muy preocupados», declaró a The Times of Israel Tehila Kalagy, académica de la Universidad Ben Gurion, que estudia la política sanitaria de su comunidad.

Los médicos advierten de que, aunque la morbilidad entre los religiosos de mediana edad ha sido baja hasta ahora, el gran número de infecciones, acrecentado por la variante británica, significa que esto podría cambiar rápidamente. «Ahora la amenaza es real. Hasta que no frene el descontrol, y la gente cumpla las normas y acuda a vacunarse, la gente seguirá muriendo», dijo el Dr. Ian Miskin, que dirige la respuesta al coronavirus para el proveedor de atención médica Clalit en el área de Jerusalem.

Las estadísticas llegan en medio de la indignación por el desprecio mostrado en partes de la comunidad «haredi», como se la conoce en Israel, hacia las restricciones del coronavirus. Esta situación alcanzó un nuevo nivel el domingo, cuando las autoridades no pudieron evitar que se celebraran dos grandes funerales ultraortodoxos, en los que decenas de miles de personas infringieron descaradamente las normas de cierre y no respetaron en absoluto el distanciamiento social ni el uso de máscaras, lo que supuso un grave peligro para la salud.

Israel lleva más de cuatro semanas de cierre nacional y, a pesar de una campaña de vacunación líder en el mundo, las cifras de infección siguen siendo obstinadamente altas. Israel registra más de 6.500 nuevos casos diarios, según la media móvil de 7 días del Ministerio de Salud.

Muchos israelíes se han quejado de la aplicación desigual de las normas de bloqueo por parte de la policía, ya que se ha multado a personas que se sientan solas en los parques de Tel Aviv, mientras que se siguen celebrando grandes reuniones ultraortodoxas que las autoridades ignoran en gran medida.

El domingo, el ministro de Defensa, Benny Gantz, arremetió contra el «falso cierre» del gobierno y la «aplicación desigual».

Algunos miembros de la comunidad también han denunciado la falta de liderazgo en este asunto por parte de rabinos y figuras políticas.

El jefe del servicio de emergencias Zaka, Yehuda Meshi-Zahav, que perdió a sus padres y a un hermano en manos del COVID en las últimas semanas, dijo a The Times of Israel que los rabinos que aprueban el incumplimiento de las normas tienen «las manos manchadas de sangre».

«Hay que tener en cuenta que mucha gente vive en condiciones de hacinamiento, muy cerca unos de otros», dijo Kalagy.

Mini Hadad, miembro del equipo del Ministerio de Salud que elaboró las cifras, señaló: «La variante británica, más contagiosa, se está extendiendo de forma desproporcionada entre los ortodoxos, que viven en familias numerosas y a menudo en viviendas de alta densidad».

Los «haredim» están acudiendo a los centros de vacunación en mayor número de lo esperado, aunque en algunos puntos calientes del virus el tráfico es lento. «Los ortodoxos son más reticentes a vacunarse que los demás, cuando en realidad, dadas sus mayores tasas de infección, necesitamos que tengan mayores tasas de vacunación», dijo Miskin.

La localidad que actualmente encabeza la tabla de nuevos diagnósticos tiene unas tasas de vacunación ínfimas, la mitad de la media nacional para las personas mayores: sólo el 41% de los residentes de más de 60 años de Tifrah, un poblado religioso, están clasificados como inmunizados o con inmunidad en desarrollo tras la vacunación inicial, en comparación con la media nacional del 81%.

Hadad dijo que los rabinos se están sumando cada vez más a la promoción de la vacunación, y conjeturó que las bajas tasas de vacunación en algunas zonas pueden deberse también a personas que tuvieron el virus y se recuperaron -y que, por tanto, no pueden recibir la vacuna-, pero que nunca fueron registradas en las estadísticas oficiales porque se sometieron a pruebas privadas. «Pensábamos que sería mucho, mucho más difícil promover las vacunas y que las tasas serían mucho más bajas», dijo Hadad. «Estamos muy contentos. Lo vemos como un gran éxito. La brecha no es grande, y se cerrará», aseguró.