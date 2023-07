Embajador de Francia en Israel: «Irán no debe convertirse en un país nuclear, haremos todo lo posible para evitarlo»

Itongadol.- El embajador de Francia en Israel, Eric Danon, está a punto de concluir su cargo tras cuatro años llenos de acción, en los que la cooperación entre los países se fortaleció más que nunca en cooperación militar, comercio y otros ámbitos. Además, los lazos entre París y Jerusalem en este periodo fueron de gran importancia en relación con el Líbano y la amenaza nuclear iraní.

Danon fue el primer diplomático de origen judío que representó a Francia en Israel, aunque, en consonancia con la ética francesa de la laicidad, no se le dio mucha importancia.

Danon también tiene muchos años de experiencia en diplomacia con respecto al control de armamentos, el terrorismo internacional y la delincuencia, ámbitos que le dan una visión única de las áreas que preocupan a Israel.

Una de esas áreas es, por supuesto, Irán. El ex primer ministro y también ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Yair Lapid, expresó en reiteradas oportunidades que Francia está más cerca de la posición de Israel sobre la amenaza nuclear de Teherán que otras partes occidentales del acuerdo nuclear del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA) de 2015.

