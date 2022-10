Rishi Sunak será el nuevo primer ministro británico

Itongadol.- El ex ministro de Economía Rishi Sunak será el nuevo primer ministro del Reino Unido, luego de que la ministra de Relaciones Parlamentarias, Penny Mordaunt, no alcanzara el umbral mínimo de apoyos para ser candidata y que el ex premier Boris Johnson decidiera no presentarse.

Sunak, de 42 años y origen indio, se alzó como el único candidato con suficientes apoyos al cierre del plazo.

“Rishi Sunak ha sido elegido líder del Partido Conservador”, anunció el responsable del grupo parlamentario Graham Brady.

El domingo por la noche, Johnson había anunciado que no se postularía para suceder a Truss, que lo había reemplazado el 6 de septiembre.

A su vez, Mordaunt no convenció a sus aliados, muchos de los cuales optaron por mostrar unidad partidaria. En un comunicado, concedió la derrota y agregó: “Rishi tiene mi completo apoyo”.

De esta forma, no fue necesaria una votación interna y se precipita la sucesión, con discursos de renuncia de Truss y aceptación de Sunak, así como sendas visitas al rey Carlos III para oficializar el nombramiento del tercer primer ministro británico en dos meses.

Sunak, ex ministro de Finanzas al que muchos acusan de haber desencadenado con su dimisión en julio la caída de Johnson, se convierte en el primer político de una minoría étnica en dirigir el Reino Unido.