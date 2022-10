Zelensky criticó a Israel y afirmó que su neutralidad ayudó a crear la alianza Rusia-Irán

Itongadol.- El líder ucraniano afirmó que Moscú ayudará al programa nuclear de Irán a cambio de drones. Preguntó si Israel apoya la democracia o “hace la vista gorda”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó en una conferencia israelí que Rusia no habría estado colaborando militarmente con Irán si Jerusalem no hubiera decidido no enviar ayuda militar a Kiev.

“La alianza Rusia-Irán no habría ocurrido si los líderes israelíes hubieran aceptado ayudar a proteger los cielos de Ucrania”, aseguró en una video-conferencia organizada por el diario Haaretz.

Zelensky agregó que la alianza Moscú-Teherán probablemente hará que Rusia ayude a Irán a desarrollar su programa nuclear a cambio de los drones suministrados por la República Islámica.

Israel está “con el mundo democrático, que está luchando codo con codo contra su amenaza existencial, ¿o con aquellos que hacen la vista gorda ante el terror ruso, incluso cuando el costo del terror continuo es la destrucción total de la seguridad global?”.

Esta mañana, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, habló por teléfono con su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, y acordó entablar un diálogo profesional para ayudar al país en el desarrollo de un sistema civil de alerta temprana.