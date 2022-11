El Gran Rebe de Satmar expresó que el trumpismo se »inflitró en el campo judío y retorció muchas mentes»

Itongadol.- »El trumpismo, dijo el Gran Rebe de la dinastía jasídica Satmar, Aron Teitelbaum, -en un discurso de comienzo de semestre a los estudiantes de la Yeshiva de Satmar en Kiryas Yoel, Nueva York- se infiltró en el campo judío y retorció muchas mentes».

Las palabras del Rebe se produjeron dos días después de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos, en las que la demócrata Kathy Hochul se convirtió en la gobernadora del estado de Nueva York, superando al aliado republicano judío de Trump Lee Zeldin.

Zeldin tenía un apoyo muy fuerte entre la población votante haredí (ortodoxos judíos) de Nueva York.

Según la sede de Satmar en Twitter, el Rebe culpó a muchos en su comunidad de estar involucrados en «Trump Meshigas (locos)».

«Cuando pensamos en el trumpismo», señaló el Rebe, según una traducción del rabino Meyer Labin en Twitter, «es tan antitético al judaísmo y se infiltró en nuestro campo judío por una pandilla de piratas que levantaron la cabeza».

Según la sede de Satmar en Twitter, el Rebe culpó a muchos en su comunidad de estar involucrados en «Trump Meshigas (locos)».

Además, el Rebe señaló, específicamente, el uso de la tecnología moderna como una distracción de la Torá y la causa última de las «Meshigas de Trump» en la comunidad. «Los que están conectados a WhatsApp [en contraposición a la Torá]», dijo, «de ahí viene».

El Rebe de Satmar lamentó la naturaleza viral de la escuela de pensamiento «trumpista», diciendo que los involucrados están «difundiendo la incitación y lamentablemente tienen éxito en el lavado de cerebro de grandes partes de nuestras comunidades».

»La gente no puede pensar con claridad. Es muy doloroso y estaba tratando de callar sobre esto hasta ahora porque me di cuenta de que no hay nadie con quien hablar», concluyó el Rebe.

El Rebe Teitelbaum no siempre se posicionó del lado de la izquierda política judía, aunque sus opiniones sobre la tecnología fueron constantes a lo largo de los años. El Rebe prohibió estrictamente a sus seguidores tener computadoras (salvo en circunstancias extremas) o smartphones.

Transcript of Satmar Rebbe’s words this morning:

Trumpism has infiltrated the Jewish camp and twisted so many minds. Everyone with common sense understands this (re: Hochul). Why did people think otherwise? The answer is incitement and brainwashed. Incitement by Trumpists. > pic.twitter.com/PVaLv9TyvB — 𝕄𝕖𝕪𝕖𝕣 𝕃𝕒𝕓𝕚𝕟 (@MeyerLabin) November 9, 2022

El Rebe Teitelbaum se opone firmemente al sionismo y, según un artículo de Ynet de 2013, se refirió a la propuesta de reclutamiento de hombres haredí en el ejército israelí como «un decreto peor que la aniquilación del pueblo judío».