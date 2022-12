Spotify publicó su ranking de las canciones y álbumes más escuchados en 2022 en Israel

Itongadol/AJN.- El año 2022 está llegando a su fin y Spotify publicó el resumen anual de la actividad de escucha, que abarca tanto música como podcasts. En Israel, los primeros puestos los ocupan artistas del país, una tendencia de los últimos tiempos que ha alcanzado su punto máximo este año.

En números, los israelíes transmitieron un 35% más de música local este año que en 2021. En cuanto a las listas anuales, los cinco artistas más reproducidos en el país son locales, con Eden Hason a la cabeza.

La lista de los 10 principales está compuesta exclusivamente por canciones israelíes. Al igual que el año pasado, los géneros pop y mediterráneo continuaron dominando las preferencias musicales de los usuarios.

Artistas más escuchados en Israel

1. Eden Hason

2. Omer Adam

3. Eyal Golan

4. Tuna

5. Ravid Plotnik

6. Taylor Swift

7. The Weeknd

8. Drake

9. Noa Kirel

10. Ed Sheeran

Canciones más reproducidas en Israel

1. Tuna (Hi baby)

2. Anna Zak (Lekh lichon)

3. Shahar Saul (Douvchaniya)

4. Harry Styles – As It Was

5. Glass Animals – Heat Waves

6. Eden Hason – (Ma fisfasti)

7. Full Trunk – (békibboutz)

8. Anna Zak – (Mi zot)

9. Narkis – (Olekhet itkha)

10. Tuna – (saara)

Álbumes más reproducidos en Israel

1. Tuna – מזרח פרוע

2. Eden Hason – אלבום

3. Eyal Golan – קצת שמח קצת עצוב

4. Ed Sheeran

5. Harry Styles – Harry’s House

6. Full Trunk – ממותה

7. Tuna – טונהפארק

8. Eden Hason – שמישהו יעצור אותי

9. Olivia Rodrigo – SOUR

10. Plotnik Ravid – תוך כדי תנועה

Artistas internacionales más reproducidos

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

6. Ed Sheeran

7. Harry Styles

8. Justin Bieber

9. Kanye West

10. Eminem

Canciones internacionales más reproducidas

1. Harry Styles – As It Was

2. Glass Animals – Heat Waves

3. The Kid LAROI – STAY (avec Justin Bieber)

4. Bad Bunny – Me Porto Bonito

5. Bad Bunny – Tití Me Preguntó

6. Elton John, Dua Lipa – Cold Heart – PNAU Remix

7. Bizarrap – Quevedo : Bzrp Music Sessions, Vol. 52

8. Imagine Dragons – Enemy (avec JID) – de la série Arcane League of Legends

9. Bad Bunny – Ojitos Lindos

10. Kate Bush – Running Up That Hill (A Deal With God)