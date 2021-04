Fútbol: Israel derrota a Moldavia 4-1

AJN/Itongadol.- La selección israelí de fútbol registró su primera victoria en las eliminatorias de la Copa del Mundo 2022 el miércoles por la noche cuando derrotó a Moldavia 4-1 en Chișinău. Pero la verdad es que el resultado es un poco engañoso porque esta no es la capacidad que se espera ver del equipo, que anotó un cuarto punto en la campaña tras la derrota ante Dinamarca y el empate ante Escocia.

A pesar de la debilidad de los moldavos, que están 177 en la clasificación de la FIFA y perdieron 8-0 ante el segundo equipo de Dinamarca el domingo pasado, Willi Ruttensteiner no abandonó su alineación favorita de tres frenos. El técnico austriaco también optó por renunciar a la rotación, ya que nada menos que ocho jugadores empezaron en la plantilla por tercera vez en menos de una semana. El equipo lo pasó muy mal en la primera parte, se quedó atrás, y una tarjeta roja que recibió Moldavia en el minuto 50 ayudó a los blanquiazules a registrar un cambio de rumbo en el camino hacia la victoria.

Al principio, se veía muy mal. La primera mitad fue vergonzosa para el equipo israelí. Los entrenados por Ruttensteiner no fueron buenos, no lograron crear situaciones frente a su débil oponente, para quien un gol fue descalificado en el minuto 25. Pero eso no molestó a los moldavos, que cuatro minutos después anotaron para un sorprendente y terrible 0-1 para Israel. Ocurrió tras un error de Eitan Tibi, que acabó en gol de Cătălin Carp.

Justo antes del descanso, en el minuto 45+1, Dor Peretz con un gran pase dejó a Eran Zahavi en una situación de mano a mano frente al portero. El delantero encontró la red, empató 1-1 y subió al segundo lugar en la tabla de conquistadores de todos los tiempos de la selección israelí con su gol número 25 con el uniforme nacional, dejando atrás a Yossi Benayon y Shia Feigenbaum.

Al comienzo de la segunda parte, en el minuto 50, Moldavia se quedó con 10 jugadores cuando Ion Nicolaescu fue expulsado con tarjeta roja directa tras empujar a Loai Taha. A partir de entonces, fue mucho menos difícil para el equipo israelí, y Manor Solomon completó un cambio de imagen en el minuto 57. El centrocampista del Shakhtar Donetsk continuó después de un rebote desde la posición de Zehavi a la red y anotó su segundo gol con el uniforme nacional.

Los blanquiazules continuaron su racha y, en el minuto 65, Mu’nas Dabbur marcó el tercero tras un error del portero moldavo; apenas un minuto después Bibars Natcho estableció un 1-4. Por cierto, justo después del gol, el capitán corrió a celebrar con Ruttensteiner y pidió a los demás jugadores que se le unieran. Hacia el final, cuando la victoria ya estaba asegurada, el técnico austriaco finalmente dio un descanso a los jugadores que sufrían de sobrecarga y los sustituyó, entre ellos Zahavi, Tibi, Eli Desa y San Menachem.

A fines del año pasado, la Asociación de Fútbol de Israel anunció que le gustaría que Willi Ruttensteiner continuara como entrenador de la Selección Nacional, cargo que asumió el anterior verano boreal.

El austríaco había sido el director técnico durante los últimos años y cuando Andi Herzog dejó su puesto, Ruttensteiner se trasladó al banco.

Los jugadores habían expresado su deseo de que Ruttensteiner permaneciera a cargo, incluido el delantero Eran Zahavi, la estrella emergente Manor Solomon y muchos otros.

Israel comenzó la clasificación para la Copa del Mundo 2022 con un trío de partidos contra Dinamarca, Escocia y Moldavia, mientras que los otros oponentes son Austria e Islas Feroe.

En noviembre pasado, la Selección Nacional de Israel derrotó a Escocia 1-0 en el último partido de su campaña de la Liga de Naciones gracias al magnífico primer gol de Manor Solomon con los blanquiazules justo antes del descanso del medio tiempo.

La victoria le dio a la escuadra de Willi Ruttensteiner los tres puntos para terminar en tercer lugar con ocho puntos en el grupo de cuatro, lo que le permitió mantener su posición en la Liga B y evitar el descenso.

La República Checa ganó el ascenso al terminar en primer lugar con 12 puntos, Escocia se mantuvo en la Liga B, terminando su campaña en el segundo lugar con 10 puntos mientras que Eslovaquia descendió al terminar en cuarto lugar con cuatro puntos.