Desde «Poco ortodoxa» a «Maisel», cuáles son las destacadas nominaciones de artistas judíos a los Emmy 2020

Itongadol/Agencia AJN.- Aunque todavía no se sabe mucho sobre la ceremonia de los Premios Emmy 2020 que se realizará en septiembre, una cosa está clara: las estrellas judías de la televisión están bien posicionadas. Docenas de actores y creadores judíos integran la lista que anuncia las nominaciones de este año difundida el martes.

«Poco ortodoxa» deja su marca en las categorías de drama

«Poco ortodoxa», el exitoso drama de Netflix basado en las memorias de Deborah Feldman, obtuvo ocho nominaciones, incluyendo la de mejor serie limitada. Anna Winger fue nominada por la escritura del guión, y la estrella Shira Haas fue nominada como actriz protagonista en una serie o película.

Haas, nacida en Israel, aprendió yiddish para el papel. «Interpretar a Esty fue probablemente uno de los personajes más, si no el más complejo, que tuve la oportunidad de interpretar. Es muy raro conseguir un papel femenino tan principal y asombroso. Tuve mucha suerte de conseguirlo», expresó la actriz.

Winger le dijo a Kveller que «Poco ortodoxa» fue la primera oportunidad en la que trabajó con un elenco predominantemente judío. «Normalmente digo que se necesita un pueblo para hacer un espectáculo», dijo Winger. «¿Para «Poco ortodoxa»? Se necesita un shtetl.»

El «Black Mitzvah» de Tiffany Haddish está nominado junto con Jerry Seinfeld

El especial de Netflix de Tiffany Haddish «Black Mitzvah» fue nominado para el especial de variedades sobresalientes junto con su compañero comediante judío Jerry Seinfeld, quien fue nominado por «23 Hours To Kill».

Haddish habló con Alma sobre su viaje para reclamar su herencia judía (su padre era un judío eritreo) y su decisión de estudiar Torá y convertirse en un bat mitzvá.

«Cuando se me ocurrió el concepto para mi especial, estaba tratando de encontrar una manera de decir mi verdad, mis experiencias en la vida, y también tal vez abrir los ojos de otras personas al hecho de que en la cultura afroamericana, no hay nada que diga, ‘OK, eres oficialmente una mujer,’ o ‘Eres oficialmente un hombre’. No hay ninguna ceremonia. Saber quién eres, saber de dónde vienes, eso es lo que te hace un adulto. Y ser capaz de compartir tu historia. Eso es lo que me encanta del judaísmo, porque se trata de compartir tus historias y cuestionar y aprender unos de otros», explicó Haddish.

«Schitt’s Creek» es reconocido por su última temporada

«Schitt’s Creek», creada por el dúo padre e hijo judíos canadienses de Eugene y Dan Levy, se llevó 15 nominaciones para su aclamada temporada final. El programa fue nominado a la mejor serie de comedia, y las cuatro estrellas fueron reconocidas: Eugene Levy, por el actor principal de una serie de comedia; Catherine O’Hara, la actriz principal; Dan Levy, el actor secundario; y Annie Murphy, la actriz secundaria.

El joven Levy también fue nominado por escribir el episodio final, «Final feliz», y por su dirección del episodio.

«La maravillosa Sra. Maisel» encabeza el grupo de comedia

La tercera temporada de la comedia judía «La maravillosa Sra. Maisel» obtuvo 20 nominaciones, incluyendo la de la destacada serie de comedia y actriz principal Rachel Brosnahan en su interpretación de Midge Maisel. La actriz judía Alex Borstein fue nominada de nuevo en la categoría de mejor actriz de reparto – ha ganado las dos últimas veces que fue nominada. Borstein competirá contra su seguidora, la estrella de «Maisel» Marin Hinkle. Otras nominaciones a la actuación de «Maisel» incluyen a Sterling K. Brown, Tony Shalhoub, Wanda Sykes y Luke Kirby.

Amy Sherman-Palladino fue nominada por dirigir un episodio, al igual que su esposo y co-creador Dan Palladino. Como dijo Sherman-Palladino a la Agencia Telegráfica Judía a principios de este año, «Siempre he visto la comedia, especialmente en esta época, como una creación judía – como el ritmo, la cadencia.»

Cada vez más creadores de comedias judíos son reconocidos

La comedia documental sobre vampiros «Lo que hacemos en las sombras», co-creada por Taika Waititi, director, escritor y actor judía Māori, y Jemaine Clement, obtuvo ocho nominaciones, incluyendo una por una serie de comedia sobresaliente. (Waititi también fue nominado por su actuación como locutor en «The Mandalorian»)

«La idea que nunca muere. Felicitaciones a todos los que decidieron arrastrar este chiste convertido en película al mundo de la televisión. Especialmente a @AJemaineClement a quien engañé para hacerlo en primer lugar. ¡Suckaaaa!», twitteó Waititi.

El programa «Dead to Me» de la presentadora judía Liz Feldman, que obtuvo cuatro nominaciones, también compite en la destacada serie de comedia.

También en la categoría de comedia: «The Good Place», que terminó este año, dirigida por el corredor judío Michael Schur. Schur también obtuvo una nominación por la escritura. «El Buen Lugar» obtuvo un total de siete nominaciones.

Los espectáculos animados de creadores judíos también obtuvieron nominaciones

«Big Mouth», el programa animado de Netflix sobre la pubertad, recibió tres nominaciones – incluyendo la de mejor programa animado. La tercera temporada presentó un episodio «muy judío» en un «seder» de Pesaj en Florida. El programa fue co-creado por Nick Kroll y Andrew Goldberg, basado en su infancia judía en el condado suburbano de Westchester en Nueva York.

«BoJack Horseman», que terminó su sexta y última temporada este año, también competirá en la categoría de mejor serie animada. El creador de la serie, Raphael Bob-Waksberg, es judío.

Las actrices judías dejan huella…

Maya Rudolph está compitiendo contra ella misma en el papel de actriz invitada en una serie de comedia – por su papel en «The Good Place» y su aparición como invitada del Senador Kamala Harris en «Saturday Night Live». También fue nominada por su trabajo de voz en off como Connie la Monstructora de Hormonas en el programa de animación «Big Mouth».

Tracee Ellis Ross recibió su cuarta nominación como actriz principal en la comedia de la ABC «black-ish».

Julia Garner fue nominada como actriz de reparto destacada en una serie de drama, categoría que ganó el año pasado.

Y aunque no fue retratada por actrices judías, el retrato de Margo Martindale de la legendaria política judía Bella Abzug y el de Tracey Ullman de la feminista judía Betty Friedan recibieron ambas nominaciones. «Mrs. America», el programa de FX sobre la lucha por la Enmienda de Igualdad de Derechos, se fue con 10 nominaciones.

… Al igual que dos programas sobre viejos judíos malhumorados

«Frena tu entusiasmo» de Larry David obtuvo cuatro nominaciones, incluyendo series de comedia sobresalientes, pero el mismo David no fue nominado.

«El Método Kominsky» obtuvo tres, incluyendo una por el retrato de Michael Douglas de Sandy Kominsky, un profesor de actuación judío, y Norman Newlander, de Alan Arkin.

Los premios Emmy se emitirán el 20 de septiembre por la ABC en una ceremonia virtual dirigida por Jimmy Kimmel.

Fuente: JTA