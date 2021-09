Israel. Malena Cohen-Cymberknoh: “La importancia del testeo y apertura escalonada es lo mejor”

Itongadol.- Israel tiene uno de los porcentajes de vacunación más altos del mundo y además es uno de los pocos países que están aplicando masivamente la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, la cuarta ola del virus pasó con fuerza por el Estado hebreo, elevando el número de contagios e internaciones. Para entender esta etapa de la pandemia, la Agencia AJN mantuvo una entrevista con la jefa del Servicio de Neumología Pediátrica del Hospital Universitario Hadassah de Jerusalem, la Dra. Malena Cohen-Cymberknoh.

“Las vacunas son efectivas, lo vemos incluso en el número de pacientes internados. De éstos, más del 70 por ciento no se vacunaron. En el número pacientes graves, sobre todo debajo de los 60 años, casi un 90 por ciento son pacientes que no se vacunaron. Esto nos demuestra que son efectivas y es importante darse también la tercera dosis. no alcanza con haberse dado dos dosis”, destacó la médica argentina-israelí.

-¿Qué nos puede decir a un año y medio, ya rumbo a dos, de pandemia? ¿Cómo ve el panorama? ¿Cómo lo vivió desde lo personal-profesional en el hospital?

-Después de un año y medio, casi dos de pandemia, aprendimos un montón de cosas. Fuimos cambiando a medida que fue pasando el tiempo. Al principio se hablaba de que era un virus probablemente parecido a la gripe, que uno se enferma un poco y se cura, con pocas complicaciones y baja mortalidad. Pero no. Fuimos viendo que es un virus con otras características, que no se parece en nada al virus de la gripe. Ataca de diferentes formas y todos los síntomas y signos que pensábamos que eran los comunes, vimos con el tiempo que son variables, que prácticamente este virus puede manifestarse y afectar cada parte y órgano del cuerpo. Es más frecuente en las personas adultas, pero los chicos también se contagian, lo transmiten y enferman. Desde lo profesional, lo viví no solamente en la fase aguda de la enfermedad, porque siendo neumóloga infantil, sabemos que a los chicos los afecta menos. Es mucho menos frecuente ver los sintomas en los chicos, pero por otro lado, lo veo en lo que llamamos el post-covid, es decir, los pacientes que estuvieron enfermos sintomáticos o asintomáticos, pero que siguen presentando síntomas a largo plazo. En lo profesional, lo vivimos con bastante tensión, si bien no trabajo en la parte de terapia intensiva y no me tocó trabajar específicamente en las salas de COVID, me tocó ver pacientes. Se sigue viviendo con tensión e incertidumbre, por el miedo de si va a haber más pacientes, más casos graves y si las camas en terapia intensiva y el personal es suficiente. Esta tensión fue bajando con el tiempo, pero seguimos a la expectativa de qué es lo que va a pasar.

-¿Qué pasa con las personas no vacunadas? ¿Ponen realmente en peligro al resto que sí se vacunó, incluso con tres dosis? ¿Hay que obligarlos-presionarlos para que lo hagan o simplemente el que está vacunado está más protegido y el que no es asunto suyo?

-El tema de que hacer con las personas no vacunadas es un gran dilema. Por un lado, es difícil obligar a las personas a que se vacunen, las restricciones son bastantes discutidas. Hay muchos maestros y docentes de todos los niveles educativos, desde jardín de infantes hasta secundario, que deciden por diferentes razones no vacunarse y lo que se decidió justamente esta semana es que a partir del 3 de octubre los maestros que no están vacunados y que no acepten hacerse el test de COVID en forma periodica, no van a poder seguir trabajando ni tampoco van a cobrar sueldo. Si bien es una medida bastante estricta, por otro lado sabemos que hay que tratar de alguna manera que la gente se vacune, se convenza de que hay que hacerlo. Las personas no vacunadas ponen en riesgo su propia vida, pero ponen en riesgo a toda la población, y por supuesto a los chicos, que aun no estan en edad de vacunarse. Si queremos llegar a la inmunidad de rebaño es necesario que haya mayor porcentaje de personas vacunadas. Lamentablemente habiendo personas no vacunadas, no es posible que la pandemia se termine. Todos los dias se oyen mas casos de gente, muchos jovenes, que han decidido no vacunarse y lamentablemente llegan al hospital en estado grave. Si tienen la suerte de recuperarse, muchos lamentan y cuentan de estar arrepentidos de no haberlo hecho.

-¿Las vacunas funcionan? En redes sociales el comentario general es que Israel tiene más del 60 por ciento de la población vacunada e igualmente suben los casos t las internaciones. ¿Qué se le responde a esa gente?

-Las vacunas funcionan. Demostraron ser efectivas, por supuesto no en un 100 por ciento porque en medicina se podría decir que no existe el 100 por ciento. Pero sí funcionan, sobre todo la segunda y más que nada la tercera dosis. Se vio acá en Israel, en donde hay mas de tres millones de personas que ya recibieron la tercera dosis, que es aproximadamente diez veces más efectiva que la segunda dosis. Las vacunas son efectivas, lo vemos incluso en el número de pacientes internados. De éstos, más del 70 por ciento no se vacunaron. En el número pacientes graves, sobre todo debajo de los 60 años, casi un 90 por ciento son pacientes que no se vacunaron. Esto nos demuestra que son efectivas y es importante darse también la tercera dosis. Cuánto tiempo va a llevar hasta recibir la próxima no se sabe, lo vamos aprendiendo a medida que pase el tiempo. Por eso es importante vacunarse y seguir testeando.

-¿Cuál es la importancia del testeo?

-Es importante el testeo frecuente, de rutina, porque de esa manera se pueden diagnosticar pacientes y personas asintomáticas. Eso es muy importante especialmente en los chicos, que en primer lugar no están vacunados, y en segundo lugar, porque por lo general no manifiestan síntomas, pero pueden transmitir la enfermedad a otros chicos y también a adultos. En Israel, en cada lugar cerrado, ya sea cines, shoppings o cualquier tipo de lugar principalmente lugares cerrados, donde los chicos tienen que entrar, al no tener el «Pase Verde», tiene que hacerse estos testeos, los quese ofrecen en forma gratuita para los menores de 12 años, que son los que no pueden vacunarse. De esta manera se los diagnostica, se los aísla y de alguna manera se van limitando los contagios. Lo mismo se hace en las escueas, en donde los chicos deben testearse cada tantos dias, en forma rutinaria.

-¿Se puede declarar enfermedad endémica al coronavirus o es muy pronto y no presenta la características para esto?

-El coronavirus es una pandemia. Creo que sí, ya se podría declarar como enfermedad endémica, porque vemos que es un virus que vino y aparentemente se va a quedar. Si bien hay estudios que hablan que en el futuro, el próximo año o año y medio, teniendo en cuenta que habrá más vacunados, no lo vamos a ver tanto, muchos profesionales piensan que tenemos que aprender a convivir con el mismo. Si bien el mismo disminuirá, yaq podria hablarse de enfermedad endémica.

-La decisión argentina de retirar casi todas las restricciones, ¿qué opinión le merece? ¿Fue apresurada y no hecha de manera escalonada?

-Sé que en Argentina hubo esta decisión de retirar casi todas las restricciones, sé que fue una decisión bastante discutida. Me es un poco difícil desde acá poder opinar. Hay muchos temas políticos y muchos otros factores que se toman en cuenta para poder decidir. Es difícil dar mi opinion desde lejos, pero creo que se puede empezar a aliviar las restricciones, por razones sociales, económicas.Supongo que lo mejor es hacerlo en forma escalonada, de alguna manera, a la vez que se evalua como ir volviendo a la vida normal. Pero paraesto es imprescindible, a mi entender, poder seguir testeando en forma rutinaria. Y por supuesto, completar la vacunacion, teniendo en cuenta el tema de la tercera dosis.

-Sus primeros pasos en la educación académica fueron en la UBA. Actualmente está viviendo en Israel y llevando una carrera exitosa con reconocimiento a nivel internacional. ¿Qué le debe y reconoce la Malena de hoy, 2021, a aquella universidad pública en la que cursó sus primeros años de estudios?

-Yo soy una médica argentina-israelí y siempre remarco que yo soy argentina. Y si bien hace 21 años que vivo en Israel, trabajo como médica y por suerte tuve la posibilidad de ir avanzando, llegar a un buen puesto en el hospital, en la parte académica y en la parte de investigación, siempre recuerdo que mis primeros pasos fueron dados en Argentina. Yo estudié en la UBA, me recibí en la UBA y a partir de ahí mi profesión fue avanzando en Israel, pero vine con los conocimientos y con todo lo que la Argentina me brindó en forma gratuita. Eso yo lo tengo bien claro y lo comento cada vez que me preguntan dónde fueron mis primeros pasos. Yo a la UBA le debo mucho y siempre lo recalco, tanto en Israel como cuando viajo al exterior, siempre hablo de que ahí fue donde empezó mi carrera: en la universidad pública. Mi reconocimiento a todo lo que me brindó el país también.