Israel. Ante un posible colapso, Bennett propone nuevos requisitos para el testeo

Itongadol.- En medio de la imagen de las largas colas para realizarse un test de coronavirus, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, sugirió que el gobierno debe endurecer los criterios para realizarse la prueba, debido a la escasez de testeos disponibles, y teniendo en cuenta que la variante Ómicron alimenta un aumento de nuevos casos de coronavirus.

«Tendremos que elevar el umbral de quién puede hacerse la prueba, porque el sistema de testeos no tiene suficiente capacidad, ningún país la tiene», dijo Bennett durante la reunión semanal del gabinete, según el Canal 12 de noticias.

Sus declaraciones se producen mientras se registran largas colas en los centros de pruebas en todo el país.

«Estamos haciendo la mayor cantidad de pruebas del mundo relativamente, por lo que hay colas», dijo el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, durante la reunión.

