Estudio: El grosor de la sangre puede predecir el riesgo de muerte por coronavirus

Itongadol.- Un estudio de la Escuela de Medicina Mount Sinai (New York) publicado en The Journal of the American College of Cardiology afirmó que los pacientes hospitalizados con coronavirus con alta viscosidad de la sangre estimada tienen un mayor riesgo de complicaciones.

¿Qué es la viscosidad de la sangre?

La viscosidad de la sangre es una medida de la resistencia de la sangre al flujo, también conocida como grosor o delgadez de la sangre. Una viscosidad alta es una sangre más «espesa», mientras que una viscosidad baja es más fina. La alta viscosidad de la sangre afecta negativamente a la capacidad del cuerpo para hacer llegar la sangre de forma rápida y eficaz a los vasos pequeños, y está directamente relacionada con los coágulos sanguíneos.

«Este estudio demuestra la importancia de comprobar la viscosidad de la sangre en los pacientes con coronavirus al principio del ingreso en el hospital, lo que se puede obtener fácilmente a través de los análisis de rutina. Los resultados pueden ayudar a determinar el mejor curso de tratamiento para los pacientes de riesgo y ayudar a mejorar los resultados», explicó el Dr. Robert Rosenson, autor del estudio.

El estudio revisado por pares fue el primero en examinar la relación entre la viscosidad de la sangre y las muertes por coronavirus.

Los investigadores descubrieron que los pacientes con coronavirus con una alta viscosidad de la sangre tenían un 60% más de posibilidades de morir que los pacientes con una baja viscosidad de la sangre.

Animación médica en 3D que muestra la reducción del flujo sanguíneo que impide que el músculo cardíaco reciba suficiente oxígeno. (crédito: Wikimedia Commons)

Cuando los pacientes ingresan en el hospital, los médicos miden y controlan varias proteínas en la sangre, pero rara vez piensan en evaluar directamente la viscosidad de la sangre y utilizarla como métrica para el tratamiento.

Los datos de este estudio podrían influir para que más hospitales agreguen la viscosidad de la sangre a las historias clínicas electrónicas y a los formularios de laboratorio, con lo que se espera mejorar las posibilidades de supervivencia de los pacientes con coronavirus.

«Actualmente estamos investigando los efectos de la heparina terapéutica para reducir el riesgo de complicaciones durante las infecciones agudas por coronavirus, lo que podría beneficiar en gran medida a quienes tienen una alta viscosidad sanguínea», concluyó Rosenson.