Opinión. El pacificador ausente. Por David Horovitz*

Itongadol/Agencia AJN.- ¿Qué pasaba por la cabeza de Mahmoud Abbas, me pregunto, mientras veía la inspiradora ceremonia de normalización en la Casa Blanca el martes, transmitida en vivo por la televisión palestina?

¿Estaba pensando que podría haber sido él, allá arriba en el balcón, haciendo la paz con Israel, si tan sólo hubiera respondido a la extraordinaria y apresurada oferta del primer ministro israelí Ehud Olmert en 2008? ¿Estaba pensando que podría haber sido él, si hubiera aprovechado al máximo el freno de 10 meses a la construcción de los asentamientos impuesta por el presidente estadounidense Obama a Benjamin Netanyahu en 2009-10, en lugar de desperdiciar los primeros nueve meses negándose a negociar?

Abbas declara con toda la razón que no quiere quedar marcado como el líder que vendió la causa palestina, como el líder que traicionó los intereses de su pueblo. Pero eso es precisamente lo que ha hecho en los 16 años desde que sucedió al difunto Yasser Arafat, el engañoso participante en una anterior ceremonia de acuerdos de la Casa Blanca.

A diferencia de Arafat, Abbas no ha orquestado directamente el terrorismo. Pero él y su administración se han manifestado implacablemente contra el estado judío, burlándose de su legitimidad histórica, y sirviendo como un instigador principal de lo que el presidente de EE.UU. Donald Trump, en su discurso, catalogó con precisión como constantes mentiras «que Al-Aqsa estaba bajo ataque».

Estas mentiras, «transmitidas de generación en generación», dijo Trump, han alimentado «un círculo vicioso de terror y violencia» en esta región y más allá. Y al hacerlo, Abbas ha elegido estratégicamente, tan claramente como lo hizo Arafat, no preparar a su pueblo para los compromisos necesarios para forjar una paz viable con Israel.

Aunque en su mayoría se ha negado a negociar y, al negociar brevemente, ha mantenido posiciones como la insostenible demanda de un «derecho de retorno» a Israel para millones de palestinos, su poder de negociación se ha debilitado. Por un lado, como dijo Jared Kushner al mundo la semana pasada, los asentamientos israelíes han estado avanzando gradualmente sobre «toda la tierra de Cisjordania, y las probabilidades de que alguna vez la cedan son improbables». Y por otro lado, como se ha demostrado enfáticamente por los notables acontecimientos del martes, crecientes partes del mundo árabe están gradualmente desenredando sus propias prioridades nacionales de las de los intransigentes palestinos.

El rechazo de Abbas está resultando desastroso, no sólo para su pueblo sino también para el nuestro. Es perfectamente sensato alegrarse de la cálida buena voluntad y el compromiso con un mejor futuro compartido que se exhibe en la Casa Blanca, y lamentar al mismo tiempo que el liderazgo de nuestro vecino se encamina más profundamente a las fuerzas oscuras de la región.

Su poder se está debilitando, y el tiempo se está acabando personalmente para Abbas, que ya tiene más de 80 años. Pero no es demasiado tarde. Al igual que Obama en 2009, la administración Trump y los Emiratos Árabes Unidos se han combinado para darle otra oportunidad, imponiendo otro tipo de congelación a un reticente Netanyahu: la aplicación de la soberanía israelí al 30 por ciento de Cisjordania asignado a Israel en el plan de paz Trump ha sido suspendida indefinidamente – hasta el 2024, según fuentes bien informadas que hablaron con The Times of Israel en los últimos días.

Los EE.UU. han estado invitando repetidamente a Abbas a volver a comprometerse, para abogar por los intereses de su pueblo. ¿No se supone que ese es su propósito? En la insistente ausencia de Abbas, como Kushner elaboró en su sorprendente informe de la semana pasada, «dibujamos lo que pensamos que era un mapa realista… Jugamos a la pelota mientras él miente, ¿verdad?»

Me pregunto qué pasaba por la cabeza de Mahmoud Abbas el martes. ¿Realmente quiere mezclar a su gente con los terroristas de Gaza (que consideraron oportuno lanzar cohetes a Israel durante y después de la ceremonia), Hezbollah y Teherán? ¿Está esperando que Trump pierda, y si es así, con la esperanza de que un presidente Biden haga algo por él? ¿Qué espera? ¿Tiene algún tipo de estrategia?

¿Estaba siquiera mirando?

*Horovitz es editor fundador de The Times of Israel.