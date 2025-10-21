Yad Vashem Argentina realizará hoy su lanzamiento oficial en el país

Itongadol.- Yad Vashem Argentina realizará esta tarde su lanzamiento oficial en el país en un importante hotel de Buenos Aires, donde participarán importantes referentes de diversos ámbitos de la sociedad local.

Establecido en 1953 por una ley de la Knéset (Parlamento israelí), el Yad Vashem, Centro Mundial para el Recuerdo del Holocausto, tiene la tarea de conmemorar, documentar, investigar y educar sobre la Shoá: recordar a los seis millones de judíos asesinados por los nazis y sus colaboradores, las comunidades judías destruidas, los guetos y los combatientes de la resistencia; y honrar a los Justos de las Naciones que arriesgaron sus vidas para rescatar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

La inauguración de la filial local, que tendrá como presidenta a Fabiana Ricagno, había sido anunciada por el presidente de Yad Vashem Israel, Dani Dayan, durante su última visita al país. De esta manera, Argentina se suma a las representaciones institucionales que ya existían en otros países, como Estados Unidos, Canadá, Francia y el Reino Unido.

Como invitado especial al evento de hoy, llegó a Buenos Aires Yuval Rotem, ex director general de la cancillería israelí.

En el lanzamiento se realizará la presentación de “Post for Life”, un concurso internacional de fotografía orientado a adolescentes de entre 13 y 18 años.

Al respecto, la presidenta de los Amigos de Yad Vashem en Argentina afirmó que uno de los objetivos de la institución es “proponerles a los jóvenes que redefinan desde la vida y la luz el sentido de recordar la oscuridad del pasado, pero para vivir el presente”.

“Queremos apelar a las herramientas de los jóvenes, a su lenguaje, a sus modos de crear y comunicarse, para resignificar el respeto al otro con aceptación y no con resignación. En cada reel, en cada canción, en cada posteo, en cada aula, en cada video, en cada debate, en el deporte, se juega el modo en que la memoria será vivida”, destacó Ricagno durante el prelanzamiento de la institución.

El acto de hoy tendrá también un conversatorio con Alejandro Borensztein, Santiago Bilinkis, Diego Radivoy y Valeria Shapira.

“Tenemos que resistir éticamente los embates del presente y del odio que nos está lacerando, aún en la peor de las tormentas. Para el pueblo judío, una segunda enorme tormenta dramática es esta que transitamos desde el 7 de octubre de 2023. Respaldar y endosar el trabajo de Yad Vashem es interpelar a la conciencia mundial sin ocultar ni eludir los dilemas éticos políticos y humanos del presente, de lo que está ocurriendo hoy en el mundo”, afirmó Ricagno.