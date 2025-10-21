Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: El jefe de inteligencia de Egipto se encuentra en Israel para reunirse con Netanyahu y altos funcionarios estadounidenses sobre Gaza.

The Jerusalem Post: Netanyahu y el jefe de inteligencia de Egipto se reúnen en Israel para discutir el acuerdo de Trump con Gaza y el flujo de ayuda

YNET: Vance llega a Israel para impulsar el grupo de trabajo internacional sobre recuperación de rehenes

Israel Hayom: Hamás casi se dio por vencido con el rehén, revela una madre.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!

