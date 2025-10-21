El jefe de inteligencia de Egipto se reunió con Netanyahu en Jerusalem para tratar el futuro de Gaza y el plan de Trump

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu y su equipo se reunieron en Jerusalem con el jefe de inteligencia egipcio, Hassan Rashad, según confirmó la Oficina del Primer Ministro, que ratificó los reportes difundidos previamente.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante el encuentro se abordaron temas relacionados con “el avance del plan del presidente Trump, las relaciones entre Israel y Egipto, el fortalecimiento de la paz entre ambos países y otros asuntos regionales”.

Rashad también mantuvo una reunión con el jefe del Shin Bet, David Zini, en la que se discutió la situación en Gaza y los pasos posteriores a la implementación del alto el fuego.

Fuentes diplomáticas indicaron que el funcionario egipcio tiene previsto reunirse con los asesores de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales del presidente Trump. Su visita coincide con la presencia en Israel del vicepresidente estadounidense J.D. Vance, quien llegó al país para supervisar la segunda fase del acuerdo de cese del fuego.

Egipto continúa desempeñando un papel central en los esfuerzos de mediación regional, buscando garantizar la estabilidad en Gaza y consolidar la cooperación con Israel y Estados Unidos en el nuevo marco político postconflicto.