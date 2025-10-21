Inicio ISRAEL Witkoff y Kushner se reúnen con rehenes recientemente liberados

Por Gustavo Beron
Itongadol.- El Enviado Especial para Misiones de Paz, Steve Witkoff, y Jared Kushner se reunieron el martes en Tel Aviv con los rehenes liberados el pasado lunes, tras haber pasado más de dos años en cautiverio.

Entre los participantes del encuentro estuvieron Omri Miran, Gali Berman, Ziv Berman, Yosef Chaim Ohana, Matan Angrest, Bar Kupershtein, Segev Kalfon, Nimrod Cohen y Eitan Horn, quienes recuperaron la libertad como parte del histórico acuerdo alcanzado recientemente.

Los sobrevivientes del cautiverio agradecieron al Enviado Especial Witkoff y a Kushner por su papel clave en la concreción del acuerdo que permitió su regreso a casa. Expresaron además su profunda gratitud al presidente Donald Trump por haber hecho de su liberación una prioridad y por trabajar incansablemente para garantizar su retorno después de más de dos años retenidos en Gaza.

Durante la reunión, los liberados instaron a Witkoff y Kushner a “no dejar piedra sin mover” hasta lograr el regreso de los 15 rehenes que aún permanecen en manos de sus captores.

Witkoff reafirmó el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con esa misión y expresó su confianza en que será posible traer de vuelta a los rehenes restantes.

