Hamás participa en secreto de la configuración del gobierno de posguerra en Gaza con el conocimiento de los mediadores, según un informe

Agencia AJN.- Hamás participa discretamente en la formación del propuesto gobierno tecnocrático que gobernaría la Franja de Gaza después de la guerra, según informó el martes la emisora ​​pública israelí Kan.

El informe, que cita fuentes diplomáticas regionales, señala que el grupo terrorista ha seleccionado a aproximadamente la mitad de los candidatos para el nuevo órgano de gobierno: individuos alineados con los principios de Hamás, aunque no afiliados abiertamente a la organización.

Según se informa, los candidatos restantes fueron elegidos por la Autoridad Palestina, con Egipto y otros mediadores árabes, plenamente conscientes del papel de Hamás.

La lista completa de candidatos propuestos se presentó a Hamás para su aprobación, con el objetivo de asegurar el apoyo tácito del grupo. Esta medida se considera una forma de asegurar la influencia continua de Hamás en Gaza incluso después del fin de la guerra, a pesar de los llamamientos internacionales para su desarme y su salida del poder.

Esta decisión se produce en medio de nuevas críticas a Israel por parte del gobernante qatarí, Tamim Al Thani, quien el martes condenó lo que denominó violaciones del alto el fuego por parte de Israel y calificó los últimos dos años en Gaza como un «genocidio».

En su discurso inaugural de la sesión del Consejo de la Shura de Qatar, el emir no mencionó a Hamás en absoluto, a pesar del papel central de Qatar en la mediación de las conversaciones entre el grupo e Israel.

«La comunidad internacional no ha defendido sus principios ante la tragedia palestina», declaró Al Thani, denunciando la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, las políticas hacia el Monte del Templo (el complejo de Al-Aqsa) y la situación humanitaria en Gaza.

Qatar reanudó sus esfuerzos de mediación pocas semanas después de un ataque aéreo israelí. En Doha, no se logró asesinar a funcionarios de Hamás, un ataque que llevó al primer ministro Benjamín Netanyahu a emitir una disculpa formal a Qatar a petición del presidente estadounidense, Donald Trump.

El emir afirmó que el ataque violó las normas internacionales y la soberanía. «La agresión israelí solo nos fortaleció», declaró, señalando que el Consejo de Seguridad de la ONU condenó unánimemente el ataque y elogió los esfuerzos diplomáticos de Qatar.