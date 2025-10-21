El vicepresidente estadounidense aterriza en Israel tras la llegada de Witkoff y Kushner

Itongadol/Agencia AJN.- El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, llegó a Israel el martes por la tarde y fue recibido en el Aeropuerto Ben-Gurión por el viceprimer ministro, el ministro de Justicia y el ministro del Interior, Yariv Levin.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el lunes que conversará con Vance sobre los desafíos y oportunidades regionales durante su visita.

Los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, ya llegaron a Israel el lunes y se reunieron con el primer ministro, Benjamín Netanyahu. Durante la reunión, enfatizaron la importancia de mantener el acuerdo sobre Gaza y afirmaron que «es legítimo actuar en defensa propia, pero no de una manera que ponga en peligro el alto el fuego».

Esto tuvo lugar tras la reunión de Netanyahu con funcionarios de seguridad sobre la negativa de Hamás a devolver los restos de los rehenes asesinados que aún se encuentran en Gaza, la siguiente fase del plan de Trump, y la conversación de Trump con Netanyahu tras la reunión.

Vance estuvo por última vez en Israel en junio, cuando se reunió con el primer ministro, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, el ministro de Defensa, Israel Katz, y otros funcionarios israelíes para discutir la posible participación de Estados Unidos en ataques contra Irán.