Zamir anuncia relevo de reservistas en Cisjordania mientras se mantiene el alto el fuego en Gaza

Itongadol.- Con el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza aún en vigor, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir, anunció que el despliegue en Cisjordania será reforzado con unidades del ejército regular, con el objetivo de aliviar la carga de los reservistas que permanecen movilizados desde el inicio del conflicto.

“El foco de la lucha y los combates significativos en el sector sur no habrían sido posibles sin una defensa sólida en todos los frentes”, declaró Zamir durante una evaluación operacional junto al jefe del Comando Central, mayor general Avi Bluth, y otros oficiales superiores. “Las acciones de nuestras fuerzas en la zona son vitales para mantener el equilibrio, fortalecer la seguridad de los civiles y preservar el vínculo con ellos.”

El jefe militar señaló que el país atraviesa “un período de cambios significativos” en el que podrían surgir nuevas amenazas o alteraciones en el terreno. “Existen elementos terroristas que intentarán interrumpir los procesos de estabilización en el área, por lo que debemos mantener un alto nivel de alerta y máxima preparación, y actuar de manera proactiva y ofensiva contra ellos”, advirtió.

Zamir confirmó que el ejército regular asumirá parte de las tareas de seguridad interna en Judea y Samaria para permitir que los reservistas regresen gradualmente a sus hogares. “Debemos aliviar la carga sobre los reservistas. Reforzaremos el sector de Judea y Samaria con batallones adicionales del ejército permanente”, indicó.

El anuncio llega en un contexto de calma relativa tras meses de intensos combates en Gaza, pero con tensiones persistentes en Cisjordania, donde continúan los intentos de atentados y las operaciones de las FDI contra células terroristas. Fuentes militares subrayaron que el reemplazo de tropas busca garantizar una presencia sostenida en la zona sin comprometer la preparación del ejército ante posibles cambios en la situación regional.