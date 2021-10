Voluntarios de Cadena visitaron pueblos vulnerables de Santiago del Estero

Itongadol.- Voluntarios de Cadena visitaron Bajo Alegre, un pequeño pueblo de Santiago del Estero, para ver y escuchar las problemáticas de los vecinos y tratar de impulsar proyectos de desarrollo que ayuden a mejorar la calidad de vida.

Bajo Alegre es un pueblo con casas precarias y calles de barro. “Hay muchas problemáticas. Empezando con la salida laboral. Lo único que tienen es la cosecha de limones en temporada, que tampoco trae mucho dinero. Se quedaron muchos sin trabajo por la pandemia (las mujeres en general eran amas de casa en Tucumán). Los chicos en la pandemia no fueron al colegio y la conectividad no era buena para las clases virtuales. Muchos dejaron la escuela, que además está lejos y por pandemia ya no había transporte. Ahora que es presencial muy pocos tienen como ir”, contó a ItonGadol Wanda Wurman, directora general de Cadena Argentina.

“Con los pocos ingresos que tienen no comen todos los días, por eso se decidió abrir un comedor en el barrio. Con Cadena llevamos donaciones para empezar a armar el comedor (tazas, platos, vasos, entre otros utensilios). A su vez, entendiendo el objetivo de construir comunidad, resiliencia y confianza con la gente, hicimos un taller en el pueblo para conocernos, que conozcan Cadena, que expresen sus problemáticas y también las fortalezas del pueblo”, agregó Wurman.

Luego de la visita, los voluntarios de Cadena obtuvieron como conclusión que hay mucho trabajo por delante.

Cadena es una ONG judía dedicada al rescate, la ayuda humanitaria y la prevención de desastres alrededor del mundo.

Para sumarte como voluntario o donante de Cadena, contactate a través de sus redes sociales:

IG: cadena_argentina

FB: cadena. Argentina