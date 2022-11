Los Amigos Argentinos de la Universidad Ben Gurión celebraron su brindis de fin de año

Itongadol.- En un ámbito de mucha cordialidad, la Asociación de Amigos Argentinos de la Universidad Ben Gurión del Néguev (AAAUBG) realizó el martes pasado su brindis de fin de año, celebrando “la creatividad y tikkun olam”.

El evento se realizó en la Galería de Arte Ruth Benzacar y contó con la participación especial de Orly Benzacar, directora de la Galería, quien expresó estar muy contenta de recibir a los invitados y de acompañar a Nava Rubenzadeh, presidenta de la Asociación.

Orly hizo hincapié en la coincidencia del título de la reunión, «Creatividad y Tikun Olam», con la muestra retrospectiva exhibida del gran pintor Rómulo Maccio cuya creatividad sigue siendo admirada en todas las latitudes.

En el encuentro, el coordinador del Comité de Académicos de la AAAUBG, Emilio Perina, destacó: “En estos 16 años estamos trabajando juntos con un grupo de gente importantísimo. Cuando conocí a Nava en 2006, me ofreció trabajar con ella y planteamos que queríamos hacer algo diferente a lo que hacían las otras universidades, que hacen un trabajo fabuloso, pero no tenía sentido que repitiéramos las mismas actividades”.

“Lo que intentamos fue siempre esforzarnos en ver qué temas podíamos tocar que no se hubieran tocado y que tuvieran una fuerte conexión con la realidad local. Hemos hecho un promedio de seis y siete reuniones por año, y han dado charlas Santiago Kovadloff, Marcos Aguinis, Willy Kohan, Jorge Ossona, Fernando Iglesias, Patricia Bullrich, Miguel Wiñazky, Rogelio Frigerio, Marta Nercellas, Nelson Castro, Carlos Fara, Mariano Caucino, Daniel Sabsay, entre muchos otros”, agregó.

“Estamos trabajando junto a nuevos compañeros que se han ido incorporando, cuya diversidad de perfiles nos permite ampliar la visión para el próximo año en el que Israel cumplirá 75 años de su existencia y ver así la posibilidad de acrecentar el intercambio de conocimientos, vinculando con mayor intensidad la relación de la UBG con espacios de estudio e investigación”, resaltó.

Luego tomó la palabra Gustavo Rabinowicz, colaborador en la AAAUBG, que recientemente tuvo la oportunidad de viajar a Israel y conocer esta alta casa de estudios.

“En junio de este año, a través de Daniel Berliner, conocí a Nava y me maravillé con ella, honestamente. Yo no sabía a qué iba a esa reunión, me senté frente a ella y me contó su entusiasmo por la universidad Ben Gurión del Néguev, institución que yo no conocía. Pasaron unos meses, por cuestiones laborales tomé la decisión de viajar a Europa y dije ‘estoy tan cerca de Israel, me hago una escapada y voy a conocer la famosa universidad de la cual Nava tanto se enorgullece’. Y tiene por qué”, resaltó Rabinowicz.

“Llegué a la universidad y me encontré con un lugar absolutamente increíble. Primero desde el punto de vista edilicio, uno llega a un lugar en el que uno dice ‘¿qué es esto en el medio del Néguev?’ Si uno piensa que hace 50 años atrás esto era la nada misma. Y ahora llegás y esta Universidad es una ciudad entera, gigantesca, con 50 edificios impresionantes”, expresó.

Además, destacó la importancia del programa Abriendo Puertas, por el cual los estudiantes de la Universidad Ben Gurion tienen la obligación de, durante un año, dar su tiempo para ofrecer un servicio a familias de escasos recursos del sur del país.

Finalmente, el evento cerró con las palabras de Nava Rubenzadeh, que manifestó: “Estoy feliz de poder armar un grupo nuevo de gente más joven que pueda tomar mi lugar, porque yo ya di todo. Y pienso que la gente joven tiene que tomar nuestro lugar. Esta es la continuidad”.

El brindis contó con una nutrida concurrencia, compuesta por académicos y dirigentes comunitarios.