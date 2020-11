La Universidad Ben Gurión realizó la charla “Inteligencia Artificial y Robótica” con el Prof. Hugo Guterman

Itongadol.- Más de 200 personas participaron en la charla “Inteligencia Artificial y Robótica. Su impacto en la Sociedad del futuro”, brindada por el Prof. Hugo Guterman y organizada por la Asociación Amigos Argentinos de la Universidad Ben Gurión del Néguev el miércoles 28 de octubre.

Guterman es profesor de la Escuela de Ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Ben Gurión del Néguev y jefe del Laboratorio de Robótica Autónoma (LAR) en la misma institución. Además, fue alumno de ORT y la UTN.

La charla fue moderada por Simon Etbul y contó con la participación de Mateo Salvatto, profesor de ORT, ganador del primer premio de la Competencia Internacional de Robótica organizada por el Instituto Technion y fundador de la empresa Asteroid Technology.

Al comienzo de la conferencia, Salvatto expresó: “A mí la robótica me cambió la vida de una forma impresionante. Ganar el campeonato de robótica fue el puntapié que me dio la fuerza necesaria para tomar lo que me habían enseñado sobre tecnología en ORT y ponerlo en uso para ayudar a las personas”.

Luego, tomó la palabra el Prof. Guterman, quien explicó: “Desde el 1400 hasta el 1900, prácticamente la tecnología creció de manera lineal. Los grandes cambios fueron desde fines de 1800 hasta ahora. En este último periodo, las tecnologías crecieron de forma exponencial. La electricidad llegó a la Argentina a finales de 1800 y eso cambió la vida de muchos lugares. En EEUU la electricidad fue común y llegó a todos lados después de los años 1930-1940. En telefonía, todavía recuerdo la época en la que para conseguir un teléfono había que esperar años y pagar cantidades de dineros. Hoy en día solo hay que ir a un negocio y comprar un celular”.

“En 1940 tuvimos el primer antibiótico. En 1900 la edad promedio de vida era de 40 años. En 1970, con los antibióticos, la edad promedio subió a casi 55-60. Hoy estamos en 82-85. Y la tecnología va a seguir creciendo”, destacó el Prof. Guterman.

Además, afirmó que “algo interesante es que la tecnología de inteligencia artificial y de robótica autónoma hoy en día está en una cantidad increíble de productos. Nos influyen de diferentes maneras, incluso en nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, en Google, cuando buscamos algo, hacemos perfil de lo que queremos, y así tratan de vendernos productos. Otro ejemplo es Netflix, que ofrece todo el tiempo qué productos debemos consumir”.

Finalmente, explicó que la mayoría de la gente no recibió información sobre este tipo de tecnología, mientas el mundo cambia a gran velocidad. Y planteó grandes problemas para el futuro: “¿Qué hacemos con sistemas que son inteligentes? ¿Los consideramos iguales a nosotros? Otro problema es que muchas de las personas no van a tener lugar de trabajo. Además, en el futuro podría existir el ‘síndrome del Golem’, ¿qué sucede si las máquinas pasan a ser descontroladas y se vuelven más inteligentes que los humanos? Eso es posible”.

Para concluir, el Prof. Guterman expresó: “¿Están ustedes preparados para el nuevo mundo? Lo que se está enseñando en las escuelas ya no es relevante, si no hay adaptación a este nuevo mundo”.

La Asociación Amigos Argentinos de la Universidad Ben Gurión del Néguev agradeció a Amigos por Israel la colaboración para realizar esta charla.