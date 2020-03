Investigadores y estudiantes de la Universidad Ben- Gurión se ofrecen como voluntarios para analizar muestras para detectar coronavirus

Itongadol.- Respondiendo a una llamada que la Universidad Ben-Gurión del Negev hizo para voluntarios, más de 100 científicos universitarios y estudiantes graduados han estado trabajando en turnos desde la semana pasada para analizar muestras de sangre para ver si contienen el coronavirus. El Laboratorio de Virología Clínica en el Centro Médico de la Universidad de Soroka, administrado por el profesor Yonat Shemer-Avni, ahora analiza más de 400 muestras por día.

Según las directivas del Ministerio de Salud, solo los investigadores y estudiantes de doctorado con experiencia en biología / biomedicina pueden ofrecerse como voluntarios para ayudar en el laboratorio. Del pequeño grupo de investigadores y estudiantes con la experiencia adecuada, hubo cerca de 100 voluntarios: jefes de departamento, miembros de la facultad y estudiantes de doctorado de las Facultades de Ciencias de la Salud y Ciencias Naturales de BGU, que comenzaron a trabajar por turnos en el laboratorio durante la semana y el fin de semana.

Avishay Edri, un estudiante de doctorado en el Departamento de Microbiología, Inmunología y Genética de Shraga Segal, inició el proyecto: “En el día a día, investigo el virus del Ébola. Desde el estallido del coronavirus, he estado siguiendo lo que está sucediendo en todo el mundo y en Israel. Si puedo ayudar, creo que es mi deber cívico hacerlo. Cuando me di cuenta de que la situación era crítica y que la tasa de procesamiento de muestras de sangre se estaba desacelerando debido a la escasez de personal, propuse reclutar voluntarios con la capacitación adecuada de BGU para encontrar la mayor cantidad posible de transportistas y aislarlos. Me complace que tantos se hayan unido al esfuerzo».

Este es solo uno de los esfuerzos que está organizando el Grupo de Trabajo de Coronavirus BGU, bajo el liderazgo del Vicepresidente Adjunto de I + D, Prof. Angel Porgador.

El Dr. Roi Gazit, investigador del Departamento de Microbiología, Inmunología y Genética de Shraga Segal, también se ofrece como voluntario en el laboratorio: “Cuando llegamos al laboratorio la primera mañana, nos encontramos con una gran pila de muestras que debían ser probado Con muchos pares de manos ahora disponibles, logramos deshacernos rápidamente del “atasco”, analizando todas las muestras de manera rápida y eficiente, para ayudar a aliviar la presión sobre el equipo de laboratorio y, lo más importante, obtener resultados para quienes han sido analizados en el tiempo más rápido posible «.

El laboratorio incluso ha podido tomar más muestras de otras partes del país para analizarlas a veces como resultado de agregar voluntarios.

El Dr. Gazit dijo que no estaba preocupado por sí mismo ni por el otro laboratorio y los miembros voluntarios: “Estamos bien, pero estoy preocupado por mis padres. Tenemos que cuidar a las personas mayores y a las personas con sistemas inmunes debilitados; ahora estamos haciendo un esfuerzo aún mayor para ellos».

