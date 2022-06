Ser protagonistas del aprendizaje: ¡ORT lanzó trayectorias electivas en Inglés de la Escuela Primaria!

Itongadol.- ¿Aprender inglés conversando sobre una temática a elección? ¡Así es! En 5to. y 6to. grado de la Escuela Primaria ORT se comenzó a trabajar con enfoque CLIL -Content and Language Integrated Learning-, lo cual permite continuar fortaleciendo los conocimientos sobre el idioma inglés de los y las estudiantes, que de ahora en más eligen una temática para trabajar.

Pudiendo elegir entre Social Studies, Experimenting Science y Journalism and Media, los alumnos y alumnas participan de espacios en los cuales, reagrupandose de acuerdo a su decisión, experimentan, indagan, intercambian ideas y hacen sus propias producciones y presentaciones sobre áreas de su interés.

Se trata de una nueva modalidad con el objetivo de seguir promoviendo la construcción de autonomía de los chicos y chicas, posicionándolos, una vez más, como protagonistas de su propio aprendizaje.

“Adquirir contenido en otra lengua favorece el desarrollo cognitivo y nos acerca a la meta de pensar en inglés”, afirma la Prof. Karina Galin, Coordinadora del área de Inglés de la Primaria en sede Belgrano, sobre esta novedad en la currícula de ORT.

“Además, al cambiar de docente y de compañeros y compañeras según la temática que eligen, amplían sus interlocutores y se exponen a distintos usos del idioma”, agrega la Mgtr. Patricia Arazi, Coordinadora del área de Inglés de la Primaria en la sede Almagro.

Motivar la autonomía y los espacios de exploración son valores inherentes al proyecto educativo de ORT en todos sus niveles, con la finalidad de brindarles a los y las estudiantes oportunidades únicas durante su formación, en las que podrán vivir una trayectoria académica única de acuerdo a sus intereses e inquietudes.

Students are looking forward to their next Electives class!