Llega a la Argentina un médico que brindará asesoramiento a los profesionales de la salud que estén pensando en hacer aliá

Itongadol.- Esta semana estará llegando a la Argentina una delegación israelí compuesta por expertos que participarán en la Expo Atid, una jornada de conferencias para brindar asesoramiento a todo aquel que esté planeando hacer aliá. En ese marco, ItonGadol dialogó con Daniel Katz, especialista en pediatría y director médico de la obra social Meuhedet para el sur del país, que hizo aliá en 1989 y compartirá su experiencia con los profesionales de la salud que quieran conocer las posibilidades que tienen para desarrollar su carrera en Israel.

Katz resaltó que “faltan médicos en Israel y hay fórums en los que se trata cómo se pueden ocupar esos cargos faltantes”, y detalló que en los hospitales, las especialidades que más se están necesitando son “cirugía, otorrinolaringología, obstetricia, neurología, neurocirugía, neonatología”, mientras que fuera de los hospitales, “las dos especialidades más pedidas son pediatría y medicina familiar”.

La Expo Atid, organizada por la Agencia Judía para Israel, se realizará el domingo 4 de septiembre a partir de las 15 hs. en el edificio de AMIA (Pasteur 633-CABA).

“Me siento orgulloso y contento de poder participar en esto, ya que yo lo viví y si puedo pasar mi experiencia y encima ayudar en este proceso de absorción, he cumplido un sueño”, expresó Katz.

Itongadol: ¿Qué importancia tiene que un médico sea parte de esta misión que llega a la Argentina?

Daniel Katz: Es muy importante en tres aspectos: El primero explicar a la gente en general, y más a la gente que está por hacer aliá, cómo funciona el sistema de salud en Israel. Desde el año 1995, existe el seguro obligatorio de salud, donde cada ciudadano israelí tiene derecho a tener un sistema de cobertura médica. En Israel, hay cuatro obras sociales y es muy importante que la persona que está por hacer aliá, conozca cuáles son las obras sociales más importantes según la zona geográfica. Teniendo en cuenta el lugar en el que la persona vaya a hacer aliá, se la puede orientar en el sistema de salud y en qué obra social le convendría anotarse.

El segundo punto es explicar a las familias o a las personas que estén por hacer aliá y que estén relacionados con la medicina de alguna forma, como médicos, enfermeras o cualquier especialidad relacionada como nutrición, fonoaudiología, fisioterapia, etc. Explicarles cuáles son las necesidades de hoy en día en el país, ya que hay especialidades que se necesitan mucho en determinadas zonas. Es importante entender cómo funciona, cómo se trabaja frente a las obras sociales, cómo se trabaja frente a los hospitales y también entender su distribución en el país. Hay personas o médicos que trabajan en hospitales y es importante que ellos entiendan qué tipo de hospitales hay, ya que hay privados, estatales y mixtos (parte estatal y parte privado) y tienen su necesidad de especialidades dependiendo del tamaño del hospital, de las camas disponibles y de la zona en la que se encuentre. Es muy importante como médico de esta delegación poder aportar mi experiencia y explicar a la persona que está por hacer aliá cómo funciona el sistema de salud en Israel y qué necesidades hay en el sector para lograr un panorama claro y pueda tomar decisiones.

El tercer ámbito importante de que haya un médico en esta delegación, es directamente para los médicos que están por hacer aliá, para explicarles las necesidades actuales hoy en Israel. Hoy en día para un médico que no tiene una especialidad determinada es bastante complicado encontrar un lugar de trabajo. Al final terminan trabajando en servicios de emergencias o en servicios médicos más pequeños que dan determinados tratamientos en lugares periféricos. Es muy importante desde el punto de vista médico explicar qué especialidades son recomendables y más solicitadas. Si un médico ya viene con la especialidad, tiene que saber en dónde ubicarse, hasta se le puede recomendar geográficamente, dónde instalarse, conociendo como es el sistema de salud en todo el país y cuáles son las necesidades que hay.

Esos son los tres puntos más importantes. La idea es explicar a la gente cómo funciona el sistema de salud en Israel, también enfocarse en las personas que no son médicas, pero que tienen algún contacto o relación con el sistema de salud. Eso hace que la presencia de un médico en esta delegación sea muy importante, por eso debe ser alguien que tenga experiencia y viva el sistema de salud de Israel a diario.

IG: ¿Cuál fue su experiencia como médico cuando usted hizo aliá?

DK: Yo hice aliá en el año 89´, tenía hecha la residencia de un año y medio como ginecólogo en Argentina. Cuando llegué a Israel y presenté los papeles, me dijeron que no me podían reconocer nada de la residencia. Por este motivo tuve que primero rendir el examen y después revalidar el título. Una vez que lo revalidé, tuve que comenzar de cero. Realicé una pasantía de un año donde, en ese lapso, se recibe una matrícula provisoria. Después del año, cuando se completa con éxito, se recibe la matrícula final. La especialidad es muy importante. Ser médico especialista, por ejemplo, es muy requerido en Israel, por lo que es muy importante hacer una especialidad. Hay algunas especialidades en las que se está haciendo más foco, como pediatría y medicina de familia. Cuando finalicé la pasantía fui aceptado como residente de pediatría en el hospital Hadassah, hice cinco años de residencia, tuve que hacer los dos exámenes clásicos que se realizan en el país que se llaman: nivel 1 y nivel 2. Una vez que tuve el título de especialista, decidí salir a la medicina asistencial fuera del hospital y empecé a trabajar en las obras sociales. También trabajé como director médico de una empresa privada. Después entré en el ámbito de dirección, trabajando como director médico en un consultorio. De ahí pasé a ser director médico de una zona y hoy en día soy director médico de toda la zona sur de la obra social Meuhedet y nunca dejé de ejercer la pediatría. Cuando yo estudié medicina en el año 82´ hasta el 89´ que hice aliá, yo sabía que estudiar medicina era ser médico y eso significaba tratar pacientes, revisarlos, pero la medicina ha cambiado mucho desde entonces. Hay muchos ámbitos nuevos, hay dirección en medicina, hay digitalización, hay muchísimas subespecialidades dentro de la medicina, se pueden hacer muchas cosas que no son solamente revisar pacientes y hoy en día en Israel eso está muy desarrollado. Hoy en día hay muchas subespecialidades, que no se tratan solo de revisar pacientes, que se buscan y necesitan en Israel. Durante mi experiencia nos tocó la guerra del Golfo, al año de haber llegado a Israel, viví unas cuantas guerras en la Franja de Gaza, en el norte de Israel, etc. Muchas experiencias que no se viven en otro lado. Esto me ha fortalecido, ha fortalecido a mi familia. Mi esposa es médica de familia, hizo la residencia en Israel. Cuando yo empecé pediatría, ella ingresó en medicina familiar y nos recibimos prácticamente juntos. Dentro de la carrera de los cinco años haciendo guardias, nacieron mis tres hijos. Fueron años bastante difíciles, pero como siempre digo: «Israel da la posibilidad».

IG: ¿Qué significa hoy para un médico profesional poder viajar? ¿Hay que revalidar el título?

DK: Hay pocos países en el mundo donde médicos que llegan no necesitan revalidar el título, como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, pero los demás países, incluidos todos los países de Sudamérica, siempre y cuando se tenga menos de catorce años de experiencia, debe revalidar el título. Un punto importante es que hay diferencias entre revalidar el título y revalidar la especialidad. Cualquier médico que venga a Israel, con menos de catorce años de experiencia, tiene que revalidar el título, que es un examen multiple choice, las preguntas son relacionadas a la medicina familiar. Una vez revalidado el título, paralelamente uno solicita que le reconozcan la especialidad y depende los años de experiencia y el hospital donde uno lo realizó, se le puede reconocer toda la especialidad o solo parte de ella. Acá se encuentran los niveles mencionados anteriormente: nivel 1 y nivel 2. Que son los dos exámenes principales que se deben rendir y hay muchos casos en los que se reconoce que no es necesario que se haga.

IG: ¿Qué especialidades son las más importantes? ¿Hay demanda de médicos en Israel?

DK: Sí, faltan médicos en Israel. Hay fórums en los que se trata cómo se puede ocupar esos cargos faltantes. Desgraciadamente, muy pocos estudiantes pueden ingresar a la facultad de medicina acá en Israel. Las exigencias son altísimas y al final mucha gente tiene que salir afuera a estudiar, además del hecho de que deben aprender otro idioma y hay muchos israelíes, especialmente estudiantes árabes-israelíes, que tienen que salir a estudiar medicina fuera del país. Habiendo tan pocos cupos, son pocos los médicos que se reciben. La demanda es muy grande especialmente en el campo de la pediatría y la medicina familiar. Dividiendo en dos: Una son las necesidades que tienen los hospitales en las especialidades, que serían especialidades más específicas como cirugía, otorrinolaringología, obstetricia, neurología, neurocirugía, neonatología, esas son las especialidades que los hospitales más necesitan y que tienen cupos. Las especialidades básicas como traumatología, dermatología, oftalmología están repletas y no faltan médicos. No solamente tienen que trabajar en el hospital sino que si necesitan complementar con un sueldo adicional, deben trabajar en las obras sociales en puestos que sobran. Dentro de la medicina asistencial, fuera de los hospitales, las dos especialidades más pedidas son pediatría y medicina familiar y es muy importante que si una persona viene, va a comenzar de cero, tiene que elegir una especialidad y va a hacer medicina asistencial lo recomendable es elegir esas especialidades porque se requieren muchos médicos.

IG: ¿Qué opina sobre que la Agencia Judía, a través de este encuentro, facilite la aliá para los médicos que quieran viajar?

DK: Cuando una persona está por hacer aliá, un médico, y entiende ya de antemano cómo funciona el sistema de salud en Israel, cómo funciona geográficamente, cómo está distribuido, cuáles son las especialidades que se necesitan dentro y fuera del hospital, qué requisitos se requieren para revalidar su título y la especialidad, si es que necesita hacerlo, eso ayuda muchísimo a tener un poco de tranquilidad frente a un acontecimiento que es una de las cosas más importantes en la vida de las personas, que es hacer aliá. Es un cambio de país, un cambio de cultura, un cambio de sociedad. Dentro de mi obra social estamos buscando médicos que hagan aliá, médicos que revaliden su título y especialidad o tengan que hacer la especialidad. En pediatría y medicina familiar facilitamos mucho hacerlo a través de la obra social. Si una persona va y pide hacer la residencia en un hospital y se la niegan, nosotros con la obra social se la podemos solventar para que pueda completarla. Si un médico que está por hacer aliá, entiende todo el sistema de salud, sabe a dónde va, e inclusive tiene algo mejor ya programado de antemano, como una o dos entrevistas para un posible trabajo, la tranquilidad que le puede brindar a una familia que está haciendo este proceso es algo muy importante. Esa es parte de la finalidad en este viaje con la Agencia Judía. El aporte que hace para favorecer llevando a un médico en esta delegación es un paso importantísimo y me siento orgulloso y contento de poder participar en esto, ya que yo lo viví y si puedo pasar mi experiencia y encima ayudar en este proceso de absorción, he cumplido un sueño.

